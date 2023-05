Une exposition rend hommage aux artistes vivant avec un handicap

En tout, 23 artistes en situation de handicap physique, mental ou cognitif participent à cette exposition. Ce sont 23 œuvres exigeantes, délicates, émouvantes ou encore provocatrices qui y sont présentées.

Qu’ils soient peintres, photographes, vidéastes ou encore sculpteurs, tous ont créé des pièces qui remettent en question les idées reçues sur leur handicap et leur pratique artistique non traditionnelle.

C’est le cas du peintre Derek McElheron, 65 ans, vivant avec un handicap cognitif.

Je pense que c'est une opportunité merveilleuse pour les artistes handicapés de pouvoir exposer leur art et de permettre à d'autres personnes de le voir. Car la beauté de l'art, c’est de le montrer , explique le peintre.

Derek Mcelheron « The Girl », 2019 Photo : Gracieuseté : Centre culturel italien de Vancouver

En rendant hommage à ces artistes, Angela Clarke, la directrice de la galerie II Museo et conservatrice au Centre culturel italien de Vancouver, et la conservatrice Shannon Macelli ont voulu combler le fossé culturel qui empêche les personnes handicapées d'accéder au monde de l’art.

« Les gens ne soutiennent pas les artistes handicapés, en particulier dans le monde des galeries d’art. » — Une citation de Angela Clarke, directrice de la II Museo Art Gallery et conservatrice au Centre culturel italien de Vancouver

Une réalité qu’elle aimerait changer avec cette exposition.

C'est l'occasion pour nous de faire entrer les gens qui n'étaient pas normalement autorisés à le faire. Créons un espace pour eux. Faisons en sorte que cela fasse partie de l'ordre social , ajoute-t-elle.

Des artistes dévalorisés

Pour réunir les 23 artistes présents dans cette exposition, Angela Clarke et Shannon Macelli ont lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux et auprès d’organismes qui viennent en aide aux artistes handicapés.

Parmi les candidatures retenues, trois candidats proviennent du collectif Artists Helping Artists ( A.H.A. ).

Situé à Burnaby, cet organisme met à disposition un studio d’art où gravitent des artistes en situation de handicap et des artistes aidants non handicapés.

À lire aussi : Hollywood fait des progrès pour mettre en valeur les artistes ayant un handicap

Derek McElheron est accompagné et soutenu par l' A.H.A. Sans ce studio, il lui serait difficile de pratiquer son art.

C'est bien de venir dans cet endroit parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à travailler. On peut dire ce dont nous avons besoin. Il aide aussi ceux qui ne peuvent pas communiquer à s'exprimer et à créer des œuvres d'art , souligne le peintre.

Katelyn Sieb, artiste aidante depuis 5 ans à l' A.H.A. , espère que ce lieu aide à briser les idées reçues concernant les personnes en situation de handicap.

Les gens auront toujours leurs préjugés. Nous travaillons activement contre cela. Notre studio s'adresse donc à tout le monde, à toute personne âgée de plus de 16 ans. Que vous soyez handicapé ou valide, tout le monde est le bienvenu , explique l’aidante.

« Il ne s'agit pas d'une opposition entre nous et eux. Il s'agit de nous tous. Nous sommes tous des artistes. » — Une citation de Katelyn Sieb, artiste aidante à l’ A.H.A

L'oeuvre « Ashplant » de l'artiste Richard Brittain présentée dans l'exposition « Amplified Voices ». Photo : Gracieuseté : Centre culturel italien de Vancouver

Aucune aide financière

Selon Katelyn Sieb, aucune aide financière des pouvoirs publics locaux n'existe pour soutenir les artistes handicapés en Colombie-Britannique.

Je travaille dans la communauté des arts et du handicap depuis cinq maintenant et j'ai remarqué que les plus gros problèmes se résument aux finances , témoigne-t-elle.

Un manque de ressources qui a un impact sur le travail des artistes.

« Ils n'ont pas l'argent que les personnes valides dépensent en fournitures artistiques. Ils n'ont pas non plus accès à des ateliers d’art. En général, ils vivent dans des logements subventionnés ou dans un sous-sol sans ventilation. » — Une citation de Katelyn Sieb, artiste aidante à l’ A.H.A .

Grâce à cette exposition, tous les artistes individuels qui participent à l'évènement ont reçu un cachet de 400 $ et ceux exposant en collectif ont été payés 200 $ chacun.

L’exposition Amplified Voices est présentée à la galerie II Museo du Centre culturel italien de Vancouver jusqu’au 31 juillet.