Trois jours de fête gratuite à Hawkesbury

Le Festival multiculturel de Hawkesbury (FMH) présentera gratuitement près d’une centaine d’artistes majoritairement francophones, incluant Claude Dubois, Zachary Richard et le groupe électro-rap Radio Radio, que rejoindra sur scène l'artiste franco-ontarien DJ Unpier. Du 29 juin au 1 er juillet, cette deuxième édition inclura par ailleurs une zone familiale et des feux d’artifice, programmés pour la clôture du festival coïncidant avec la fête du Canada.

Sur deux scènes extérieures près de la Place des Pionniers, la programmation musicale mise sur une variété de genres : de la musique country avec Damien Maze, du rock avec le groupe The Squirrel's Nuts, du jazz avec le musicien d’origine cubaine Julian Gutierrez ou encore la présence de talents émergents comme la chanteuse Katerine Sansregret, révélée en 2020 à La Voix.

La population a aussi rendez-vous avec les haltes culturelles : chaque heure, le public pourra découvrir un mini-concert de différents styles de musique, d’ici et d’ailleurs , offert par des artistes professionnels ou amateurs de haut de niveau , précise le directeur artistique du FMH , Yvan Tanguay.

La porte, le chemin pour faire connaître les talents d'ailleurs, c'est d'avoir dans la programmation des grands noms , fait valoir Yvan Tanguay. Selon lui, ce sont les têtes d’affiche qui permettent aux spectateurs d’élargir leurs horizons. Quand ils sont sur place, ils écoutent, ils aiment et ils adoptent , ajoute-t-il.

Un festival rassembleur

En partie financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le FMH s’adresse notamment aux nouveaux arrivants. Tout festival est nécessaire pour la population, mais des nouveaux arrivants qui ont quitté leur chez eux, […] c'est intéressant de leur offrir ça, de leur montrer c'est quoi notre vie, quel genre de musique on écoute et faire des clins d'œil à [la musique de] leur pays , estime Yvan Tanguay, évoquant un festival rassembleur

« L'idée du festival culturel, ce n'est pas nécessairement de faire jouer ou de faire exister de la musique par des gens qui viennent d'ailleurs. C'est aussi de faire découvrir aux gens d'ailleurs, ce qui se joue au Canada. » — Une citation de Yvan Tanguay, directeur artistique du FMH

Parce qu'on est gâté ici : on entend, on écoute du français de France, de Québec, de de la Belgique. On écoute de l'anglais américain, de l'anglais canadien. On est vraiment choyé dans notre écoute musicale , ajoute Yvan Tanguay, soulignant que les spectacles sont tous gratuits .

Un événement qui grandit

La grosse différence [cette année], c’est surtout la zone familiale et les fins de soirées festives , indique Yvan Tanguay, évoquant les nouveautés au menu de cette deuxième édition.

La zone familiale proposera ainsi des manèges, du maquillage, des magiciens, ou encore un spectacle pour enfants interactif proposé par le duo gatinois Folklofolie.

Chaque soir à l’issue des concerts, le restaurant Déjà Vu s’ajoute aux partenaires de l’événement pour accueillir, à partir de 22 h, un concert et un DJ. Le rendez-vous a été pensé pour les gens qui [veulent] faire la fête .