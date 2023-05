La grand-messe de l’IA en enseignement supérieur sera-t-elle à la hauteur des attentes?

IVADO est un consortium de recherche qui a pour mission de promouvoir une intelligence artificielle robuste, raisonnée et responsable . On a pour rôle de servir de guide, de projecteur sur ces questions-là. C’est pourquoi j’ai suggéré de tenir une telle rencontre , explique M. Vinet.

Et l’idée a tout de suite emballé ses interlocuteurs au ministère de l’Enseignement supérieur, confie-t-il. Il a donc été convenu que le ministère s’occuperait de l’organisation de la journée et qu’IVADO prendrait en main sa programmation.

Le premier objectif de la journée, explique le physicien de formation, sera de démystifier le fonctionnement de ces nouveaux systèmes d’intelligence artificielle (IA). Ensuite, on va s’interroger sur les différents questionnements soulevés dans l’enseignement au cégep et à l’université.

Les volets de la pédagogie, de l’évaluation et de l’éthique seront abordés avant de se pencher sur l’encadrement éventuel de ces technologies.

C'est ça, la force de cette programmation que met de l'avant IVADO d'impliquer, dès le départ, non seulement des personnes du côté technique pour comprendre ces nouvelles technologies mais aussi des éthiciens, des philosophes et des juristes pour alimenter la réflexion sur la gouvernance éventuelle de ces systèmes d’intelligence artificielle , énumère Luc Vinet.

L’événement devrait rapidement avoir des échos au sein du gouvernement puisque tant la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, que le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, y seront présents.

« On a besoin de cette rencontre-là, en particulier pour répondre aux questions que se posent les gens, les professeurs, les étudiants, le public en général. On pourra ensuite avancer ensemble avec des pistes pratiques pour profiter des avancées que nous apporte l’intelligence artificielle. » — Une citation de Luc Vinet, directeur général d’IVADO

Luc Vinet est le directeur général d’IVADO, un consortium interdisciplinaire et intersectoriel de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances piloté par l’Université de Montréal et qui a pour mission de bâtir et de promouvoir une intelligence artificielle robuste, raisonnée et responsable. Photo : Courtoisie de Luc Vinet

La ministre Déry à l'écoute

En entrevue avec Radio-Canada, la ministre Pascale Déry confie que cette journée de réflexion sera très importante pour la suite des choses au moment où ces agents conversationnels bouleversent en bien comme en mal le monde de l’enseignement supérieur.

On est tous confrontés à ces nouvelles technologies avec leurs aspects positifs et négatifs , dit-elle. Quand je me promène sur le terrain, je vois qu’il y a plusieurs établissements et professeurs qui sont en mode solutions. On a parlé de plagiat, d’inconvénients. Mais il y a aussi, dans ces technologies-là, des éléments un peu plus positifs.

« Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une réflexion de manière générale [...] pour qu’éventuellement on puisse voir un peu si on doit intervenir et de quelle manière on doit intervenir. » — Une citation de Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur

La ministre se dit heureuse de l’engouement suscité par ce sommet auquel plus de 900 personnes participeront, en personne ou à distance. Elle ajoute avoir hâte d’entendre ce qui sera exposé. Il faut voir [cette rencontre] comme une première étape pour prendre un pas de recul, pour se poser des questions sur ce sujet fondamental.

Pascale Déry rappelle par ailleurs que le 27 avril dernier, son collègue ministre de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a mandaté le Conseil de l’innovation du Québec d'organiser une consultation sur l’intelligence artificielle qui permettra d’alimenter les autorités gouvernementales dans la prise de décision concernant les politiques publiques de ce domaine .

Elle indique qu’un volet enseignement supérieur a été prévu lors de cette consultation, qui devrait aboutir au dépôt d’un rapport à l’automne. On va s’inspirer évidemment de ce qui se fera le 15 mai prochain pour produire ce rapport-là.

C’est un effort concerté, c’est un effort interministériel. On va attendre d’avoir un état des lieux plus clair pour être capable d’intervenir après , dit la ministre. Il faut se positionner. Je pense qu’on a été assez clairs en mandatant l’innovateur en chef de réunir les acteurs et de trouver un encadrement éthique, donc je pense qu’on s’en va [dans cette direction-là].

Un parti pris en faveur de l’IA?

De son côté, la FNEEQ, le syndicat qui représente 85 % des enseignants au cégep et plus de 80 % des chargés de cours à l’université, est inquiète. Sa présidente estime qu’IVADO, qui coorganise la rencontre du 15 mai prochain, est clairement pro-IA puisqu’une de ses missions consiste à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle. Elle craint donc que la programmation ne soit entachée d'un parti pris favorable.

« Est-ce que les conclusions de la journée consacrée à l’IA par le ministère de l’Enseignement supérieur sont écrites à l’avance? Quand l’organisateur de l’événement vise l’accélération de l’adoption de l’intelligence artificielle, on est en droit de nous demander si ce n’est pas le loup dans la bergerie. » — Une citation de Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

La ministre Déry se contente de répondre que tous les acteurs sont invités à participer à cette journée de réflexion. On a un écosystème [en IA] qui est très fort, qui est reconnu mondialement. Ce sont des acteurs clés qui vont nous permettre d’avancer. On a besoin de tous ces acteurs-là , soutient-elle.

Luc Vinet se fait lui aussi rassurant et rappelle avoir lui-même signé une lettre, comme d’autres sommités dans le domaine, pour demander la suspension temporaire du développement de certains systèmes avancés d’intelligence artificielle.

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, de son côté, estime que les changements en cours sont porteurs [non seulement] de beaucoup de menaces mais aussi de beaucoup de possibilités .

La Fédération a l’intention de participer à la Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur. Toutefois, elle estime que cette question mérite la préparation d’une rencontre de plus grande envergure et réclame la tenue d’un forum national sur le sujet.

Des étudiants craignent d’être mis au banc des accusés

Quant aux étudiants, ils insistent sur le fait qu’ils doivent faire partie de la solution et qu'ils n’ont pas à être considérés comme des tricheurs potentiels à encadrer.

« Lors de cette journée, l’UEQ mettra de l’avant que la communauté étudiante ne devra pas faire les frais des craintes causées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. » — Une citation de Catherine Bibeau-Lorrain, secrétaire générale de l'Union étudiante du Québec (UEQ)

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), elle, considère que l’évolution de l’intelligence artificielle exige une certaine ouverture de la part du milieu de l’enseignement supérieur. Elle estime que la voix des étudiants doit être sollicitée et entendue pour que l’adaptation à l’intelligence artificielle se fasse dans leur intérêt .