Vancouver approuve l’abattage parmi les moyens de contrôle de sa population de bernaches

Un rapport du personnel de la commission précise qu’il y avait au moins 2200 bernaches à Vancouver en 2022 et que la population de ces oiseaux augmente de 18 % chaque année. En l'absence d'une approche raisonnable d'atténuation , indique-t-il, 10 000 bernaches pourraient vivre à Vancouver d'ici 2030.

La population explose et pose beaucoup de problèmes pour l’infrastructure, pour les parcs, à Vancouver , déplore la commissaire des parcs Marie-Claire Howard.

Elle explique que l’opération de remplacement des œufs n’a pas été suffisamment efficace, car les bernaches nichent dans des zones difficiles d'accès. Selon elle, cette opération parvient à réduire la population de bernaches de 600 individus par année.

Ce n’est pas grand-chose. À ce rythme-là, si tout allait bien, on pourrait commencer à contrôler la population des oies dans 20 ans , ajoute Marie-Claire Howard, en précisant que la commission espère y parvenir d’ici 5 ans.

« Vingt ans, c’est plusieurs générations d’enfants qui ne peuvent pas jouer sur les terrains de sport parce que c'est trop sale. » — Une citation de Marie-Claire Howard, commissaire des parcs de Vancouver

Un des problèmes principaux d’une surpopulation de bernaches est la présence d’une grande quantité d’excréments, parce qu’elles défèquent, en moyenne, toutes les 12 minutes.

Selon la Commission des parcs, elles font aussi des ravages dans les parcs et les champs en mangeant les pelouses fraîchement ensemencées, elles polluent les plages et les piscines et détruisent l'habitat des jeunes saumons en mangeant le carex dans les estuaires.

Les bernaches défèquent, en moyenne, toutes les 12 minutes. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

En dernier recours

Même si la Commission des parcs est désormais favorable à l'abattage des bernaches pour en contrôler le nombre, Marie-Claire Howard espère que Vancouver n’aura pas à se rendre jusque là.

Elle indique que la commission va poursuivre l’opération de remplacement des œufs dans les nids, et qu’elle mettra en place des moyens, comme l’installation de haies, pour empêcher les bernaches d’envahir les terrains de jeux. Surtout, elle demande à la population de s'abstenir de nourrir les animaux sauvages, incluant les bernaches.

Selon Marie-Claire Howard, l’opération de remplacement des œufs n’a pas été suffisamment efficace. Photo : Radio-Canada

Et s’il fallait en venir à l'abattage, des autorisations fédérales et provinciales seront nécessaires avant de pouvoir aller de l’avant, incluant la démonstration que les méthodes actuelles pour contrôler la population de bernaches sont insuffisantes. La commission indique que le plan d’action coûtera jusqu'à 375 000 dollars.

La SPCA en faveur de solutions plus éthiques

La directrice scientifique de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de la Colombie-Britannique, Sara Dubois, est d’avis que la Commission des parcs devrait plutôt concentrer ses efforts sur des moyens qui permettent aux bernaches de coexister avec les humains, en adaptant l’environnement urbain pour encourager ces oiseaux à par exemple aller ailleurs .

« Il faut vraiment penser à une stratégie à long terme parce que ça ne va jamais marcher de tuer, tuer, tuer. Elles vont toujours revenir s’il y a un environnement à habiter et de la nourriture à manger. » — Une citation de Sara Dubois, directrice scientifique, SPCA de la Colombie-Britannique

La Commission des parcs demande toujours à toute personne qui connaît l’emplacement d'un nid de bernaches, à Vancouver, d'envoyer un courriel à geese@vancouver.ca  (Nouvelle fenêtre) ou d'appeler le 311.

Avec des informations de Nantou Soumahoro