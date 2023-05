Un speed dating politique à Québec pour la délégation de l’Abitibi-Témiscamingue

Une trentaine d’élus et de représentants de la société civile de l’Abitibi-Témiscamingue ont passé la journée dans les bureaux de l’Assemblée nationale, mardi.

Les préfets des cinq MRC de la région, des représentants de chambres de commerce et des établissements d’enseignement supérieur ont participé à une série de rencontres éclair avec des ministres ou des membres de leur cabinet.

Au total, sept rencontres étaient au programme de la journée, en plus d’un dîner avec le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe.

Plutôt que d’attendre que les différents ministres viennent dans la région, ce qui peut parfois être long, je les ai invités [les représentants de la région] à venir à Québec et on leur a organisé des rencontres avec les ministres concernés, que ce soit en santé, en matière d’environnement, en matière d’affaires municipales ou tout autre sujet qu’ils voulaient aborder. On a fait en sorte de faciliter ces rencontres , signale Mathieu Lacombe.

La mission a été organisée à la suite d’une invitation lancée par le ministre régional Mathieu Lacombe. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Faire connaître la région

L’objectif, c’est que l’Abitibi-Témiscamingue résonne à l’Assemblée nationale , mentionne d’entrée de jeu Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, préfet de la MRC d'Abitibi et maire d’Amos.

Souvent, quand on regarde des statistiques à distance, ça peut parler, mais souvent, ça peut aussi porter préjudice à une région comme l’Abitibi-Témiscamingue. C’est vrai que le seuil migratoire n’est pas positif, il est à zéro. Ça ne veut pas dire qu’on n'a pas une capacité d’attirer des gens, une capacité de faire travailler des gens. On est tout organisés; ce qui nous manque, c’est un peu d’aide, souligne M. D’Astous, qui se dit satisfait de l’écoute reçue à Québec mardi.

Au cours de la journée, les sujets de la fiscalité municipale, des redevances sur les ressources naturelles, de la pénurie de main-d'œuvre et du manque de logements ont été abordés, entre autres.

La délégation formée d’élus et d’acteurs socioéconomiques de l'Abitibi-Témiscamingue a pris l'avion mardi matin pour se rendre à Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des résultats tangibles?

La délégation régionale sera repartie de Québec sans engagements fermes de la part des ministres sur les enjeux prioritaires de l’Abitibi-Témiscamingue.

On n’est pas venus ici pour des engagements, on est venus pour qu’on soit connus, pour que les gens entendent parler de nous , précise Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, qui est convaincue que ce premier contact mènera à une meilleure compréhension des enjeux de la région.

Les représentants de l'Abitibi-Témiscamingue sont arrivés à Québec d'un pas décidé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On veut qu’ils [les ministres] constatent c’est quoi, nos différences et nos réalités. La réalité d’une région ressource, le fait qu’on soit reconnus comme un territoire nettement contributif à la prospérité du Québec, ça, ce sont des éléments majeurs, poursuit Mme Bolduc. Le fait que beaucoup de réglementations sur l’habitation, sur l'aménagement du territoire, sur l’environnement, sur les milieux humides, que ce soit toujours a contrario de nos réalités, ce sont des éléments qu’on se devait de mettre à l’avant-scène.

La journée se termine avec la tenue d’un 4 à 6 aux couleurs de l’Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Marc-André Landry