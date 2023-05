Les relations amoureuses saines expliquées aux jeunes

L’initiative a été lancée par la Force policière d’Edmundston, en partenariat avec l’Escale Madavic dans le but d’aider les adolescents à cibler les différentes formes de violences et de les outiller pour y faire face.

On parle de violence verbale, psychologique, économique, spirituelle. On présente le cycle de la violence, on parle des impacts, des conséquences de quelqu’un qui vit de la violence amoureuse , explique Chad St-Onge, co-animateur des ateliers et travailleur social et intervenant des services communautaires de l’Escale Madavic.

L’Escale Madavic donnait déjà des ateliers sur les relations saines aux élèves de 5e à 7e année dans tout le District scolaire nord-ouest.

Les responsables de ce nouveau projet, destiné aux adolescents et aux jeunes adultes, espèrent maintenant élargir l’offre aux écoles du Madawaska, Victoria et du Restigouche et possiblement à l’ensemble de la province par la suite.

Les ateliers permettent l’immersion des participants par le biais d’une expérience virtuelle interactive. Différentes séquences vidéo sont présentées afin de démontrer l’escalade de la violence possible dans une relation amoureuse. Les adolescents doivent ensuite faire des choix et répondre à des questions à l’aide d’une tablette électronique.

Sextos et nouvelles technologies

À l’ère des médias sociaux, les intervenants discutent aussi des nouvelles réalités touchant particulièrement les jeunes, comme le sextage.

C’est une nouvelle réalité. Nous, les intervenants, il faut s’adapter et aussi les enfants, il faut les guider là-dedans. En tant qu’intervenant ou parents mêmes, de se garder à la fine pointe de la technologie, apprendre sur les réseaux sociaux , explique Chad St-Onge.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des élèves de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, d’Edmundston. Photo : Gracieuseté : Escale Madavic

L’un des sujets abordés est le partage non consentant de photos intimes et les répercussions tant légales que sociales qui s’ensuivent.

Il y a de grosses conséquences qui pourraient s’en suivre , avertit Tonia Roussel, policière communautaire pour la Force policière d’Edmundston et co-animatrice des ateliers. On ne pourra jamais l’enlever, la photo, de l’Internet.

Les jeunes victimes peuvent vivre une énorme détresse psychologique menant parfois même au suicide, ajoute-t-elle.

L’expérience bien accueillie par des étudiantes

Alexandra, Anaève, Kayden et Laura sont des étudiantes de la 10e année qui ont participé à l’atelier.

J’ai vraiment aimé l’activité , dit Alexandra. Selon elle, les exercices faits en classe ont permis de montrer à certains élèves des réalités qu’ils ne connaissaient peut-être pas. Si tu es dans une relation abusive comme cela, ça te montre des ressources.

Anaève est du même avis. Ils ont tous expliqué ce qui était bon dans une relation saine et ce qui n’était pas bon , lance-t-elle. Ils n’ont pas juste dit de ne pas toucher quelqu’un .

« J’ai des amies on dirait, des fois elles sont dans des couples, on dirait et elles se laissent trop manipuler. » — Une citation de Alexandra, étudiante de la 10e année de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany

De son côté, Laura raconte qu’elle voit souvent dans des films des personnes plus vieilles qu’elles qui vivent des relations toxiques.

Ce qu’on ne sait pas, c’est que ça commence souvent avec des histoires du secondaire et ça continue et ça s’aggrave , partage-t-elle. Avec ces interventions-là [de l’atelier XOX], ça peut faire réaliser au monde que, OK, je devrais arrêter ça tout de suite avant que ça s’aggrave.

Des fois, ça peut être très difficile pour des personnes d’aller chercher de l’aide […] parce qu’ils ne se sentent pas confortables ou ont peur de certaines choses , avance pour sa part Kayden. Elle retient de l’atelier qu’il ne faut pas avoir peur de parler à quelqu’un lorsque l’on est dans une relation malsaine.

Un nouveau projet enseigne les relations amoureuses saines aux élèves d’Edmundston ÉMISSION ICI PREMIÈRE • L'heure de pointe - Acadie Un nouveau projet enseigne les relations amoureuses saines aux élèves d’Edmundston. Contenu audio de 15 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 15 minutes

D'après le reportage d'Anne-Marie Parenteau