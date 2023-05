Incapable d’expliquer son geste, Martin Lévesque s’inquiète pour ses poules

Incapable d'expliquer pourquoi il a fait feu sur une mère de famille qui passait devant chez lui, l'ex-militaire Martin Lévesque a interrompu l'enquêteur qui le cuisinait depuis plus de deux heures lors de son interrogatoire dont la vidéo a été présentée au jury.

Avez-vous barré ma maison? , demande le suspect qui subit son interrogatoire après avoir tué Patricia Sirois, devant ses enfants, une dizaine d'heures plus tôt, à Saint-Raymond de Portneuf.

L'enquêteur Jonathan Haché le rassure. Oui, les policiers vont verrouiller sa maison quand ils y auront terminé leur travail. Pis les poules en arrière? , demande encore l'ex-militaire qui possédaient trois poules pondeuses.

L'enquêteur Jonathan Haché a tenté d'obtenir des explications de la part de Martin Lévesque. Sans succès. Photo : Sûreté du Québec

Martin Lévesque va demeurer calme tout au long de l'interrogatoire qui va durer près de six heures, sans donner d'explications sur son geste qui a coûté la vie à la mère de 35 ans.

Le jury a écouté l'entièreté de la bande vidéo, au cours des deux derniers jours, au procès de l'homme de 50 ans accusé de meurtre au second degré.

La victime, Patricia Sirois. Photo : Capture d’écran - Facebook

Lévesque reconnait avoir tiré les coups de feu mortels, mais présente une défense de non-responsabilité criminelle, pour cause de troubles mentaux.

Durant l'interrogatoire quelques heures après le meurtre, l'enquêteur Haché joue plusieurs cartes pour tenter de faire parler l'accusé, afin qu'il explique ce qui l'a poussé à tirer six balles sur la victime qui était au volant de sa voiture.

Le véhicule de Patricia Sirois dans lequel ses deux enfants se trouvaient également. La conductrice a été tué alors qu'elle conduisait devant la résidence de l'accusé. Photo : AFP / Sûreté du Québec

Est-ce par vengeance, en raison de la fatigue, de la détresse? Le suspect reste muet sur les hypothèses proposées par le policier.

C’est-tu, c’est-tu le système? C’est-tu le système, Martin, qui t’a échappé? , lance l'enquêteur au retraité des Forces armées canadiennes qui dit vivre avec les séquelles d'un syndrome post-traumatique.

C'est flou , répétera à plusieurs reprises Martin Lévesque. Je ne me l'expliquer même pas, je ne suis pas capable , réitère l'ex-soldat qui parle d'un blackout.

Quand le policier lui demande s'il a déjà vécu par le passé des épisodes de blackout, Lévesque répond par l'affirmative quand j'étais en Afghanistan , souffle-t-il.

La casquette que portait Martin Lévesque au moment de son arrestation, avec l'inscription «Vétéran Afghanistan». Photo : Sûreté du Québec

L'enquêteur Hâché tente alors d'obtenir des réponses en misant sur le travail du conjoint de la victime, lui aussi militaire.

Il est en Lettonie présentement. C’est ton frère d’armes, ça , insiste le policier.

Extrait de la transcription de l’interrogatoire policier Enquêteur : Je lui dis quoi, moi? Lévesque : Je ne le sais pas (inaudible). Enquêteur : Tu te sens-tu mal de ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Lévesque : Je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi c’est arrivé.

L'enquêteur n'obtiendra pas davantage de réponses pour les jeunes enfants de Patricia Sirois qui ont assisté au drame, de la banquette arrière du véhicule.

Si tu ne veux pas le dire à moi, je suis obligé de respecter ta décision. Mais, par contre, j’aimerais ça que ces petits bonshommes-là, ils savent pourquoi. Pis qu’ils ont failli mourir eux autres aussi , expose le policier.

Une des balles, après avoir atteint la mère, a traversé le siège du passager avant de percuter la porte arrière, près de son bambin d'un an. Photo : Sûreté du Québec

Martin Lévesque hausse les épaules et reste muet. Au bout d'une trentaine de secondes de silence, l'enquêteur Jonathan Haché se lève sans dire un mot et quitte la salle. Il y reviendra une dizaine de minutes plus tard.

Après cinq heures d'interrogatoire, le policier d'expérience tente une dernière fois d'obtenir des explications de la part de Lévesque. Sans succès.

L'interrogatoire a duré 5 heures 46 minutes. Photo : Sûreté du Québec

Vers la fin de l'entretien, le suspect demande poliment s'il peut demander quelque chose. Devant l'ouverture de l'enquêteur, l'ex-militaire lui demande de remettre les clés de sa maison à sa conjointe. Il lui indique aussi où trouver la nourriture pour ses poules.

Le procès de Martin Lévesque va se poursuivre mercredi avec la suite de la présentation de la preuve de la poursuite.