Paul McCartney et Ringo Starr réunis sur le prochain album de Dolly Parton 

La chanteuse américaine Dolly Parton s’est entourée de plusieurs légendes de la musique pour son prochain album, Rockstar, qui paraîtra le 18 novembre. Elle a notamment réuni les deux membres restants des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, pour une reprise de Let It Be.

La reine du country, récemment intronisée au panthéon américain du rock, a dévoilé mardi la liste des 30 chansons de l’album, qui comprend 21 reprises et 9 compositions originales. La liste des personnes invitées à collaborer avec elle donne le tournis.

En plus des deux Beatles, la reprise de Let It Be met aussi en vedette Peter Frampton et Mick Fleetwood, batteur et cofondateur de Fleetwood Mac.

Paul McCartney et Ringo Starr ont repris avec Dolly Parton «Let It Be», classique des Beatles écrit par McCartney et paru en 1970. Photo : Getty Images / Mike Coppola

Dolly Parton, 77 ans, a joint sa voix à celle de sa filleule Miley Cyrus dans une reprise de Wrecking Ball, alors que Lizzo l’accompagne sur une nouvelle version de Stairway to Heaven, classique de Led Zeppelin sur lequel elle joue aussi de la flûte.

De Sting à Elton John en passant par Pat Benatar et Stevie Nicks

On compte aussi des collaborations avec Sting (Every Breath You Take); Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi (Rockstar); Pat Benatar (Heartbreaker); Steve Perry, chanteur de Journey (Open Arms); Elton John (Don't Let the Sun Go Down on Me) et Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, (What Has Rock and Roll Ever Done for You).

À souligner également, en clôture de l’album, une reprise de Free Bird de Lynyrd Skynyrd avec le guitariste Gary Rossington, décédé en mars dernier, et la voix de Ronnie Van Zant, ajoutée de manière posthume. Le chanteur, parolier et fondateur du groupe de rock est décédé en 1977 dans l’écrasement d’avion qui a coûté la vie à deux autres membres de la formation.

Un premier extrait de l’album intitulé World on Fire sera dévoilé jeudi.