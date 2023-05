La SÉPAQ lance ses premières activités dans le secteur Madeleine

L’été passé, les gens pouvaient fouler le terrain en bord de mer, là, sur le barachois, en toute liberté, ce qui était quand même assez exceptionnel déjà , explique le maire de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Joël Côté, mais il n’y avait pas encore d’activités organisées par la SÉPAQ .

C'est chose faite. La SÉPAQ a lancé cette semaine sa toute première offre de forfaits pour la pêche au saumon dans les secteurs Grand-Saut et Petit-Saut de la rivière Madeleine. Ces endroits n'ont jamais été ouverts au public. Ils le seront à partir du 17 juillet.

Le directeur de la réserve faunique des Chic-Chocs, Bermans Drouin, indique qu’en plus du saumon, les amateurs de chasse et pêche pourront pêcher la truite et chasser le petit gibier dès cette année. La chasse à l’orignal sera aussi possible à l'automne. La SÉPAQ commencera dès cet été à développer la randonnée dans le secteur.

Les touristes pourront aussi réserver un séjour dans le chalet du littoral, un bâtiment de luxe situé tout près du barachois.

Des projets en quantité

Joël Côté est ravi de savoir que les gens vont avoir le privilège de taquiner le saumon dans les fosses magnifiques situées dans un territoire forestier qui a notamment appartenu à la papetière Domtar. Investissement Québec en était devenu propriétaire après l'échec de la relance de l'usine Gaspésia à Chandler.

Le maire souligne que les relations entre la SÉPAQ et la municipalité sont excellentes. Je suis là pour aider à ce que la SÉPAQ atterrisse à rivière Madeleine dans un contexte d'acceptabilité sociale maximale. C’est le plus important , déclare-t-il.

Le nouveau secteur Madeleine de la réserve faunique des Chic-Chocs est un levier économique important pour la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, estime M. Côté.

Une fois que la première saison d'exploitation (2023) sera complétée et que les données d'exploitation faunique auront été analysées, la Sépaq et le ministère de l’Environnement vont réévaluer l'offre de pêche et villégiature. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il mentionne qu’à Sainte-Madeleine, on peut déjà visiter le phare et le musée. Il y a également un aménagement prévu cette année pour accueillir les gens sur le barachois. La municipalité, qui a fait l'acquisition de l'ancien bateau d'excursion d'Exploramer, est aussi fin prête pour offrir des sorties en haute mer.

On estime la population d'orignal à 1.5 orignal au kilomètre carré dans le secteur Rivière-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Wildnerdpix

La vision est de faire de Madeleine un endroit où on peut passer trois à quatre jours pour faire du plein air et pratiquer des passions comme la pêche au saumon ou la chasse à l’orignal , résume le maire enthousiaste.

Dans le futur, Joël Côté parle de toutes sortes de projets dont le développement de la descente de la rivière Madeleine en kayak, la finalisation de la piste d’atterrissage, la construction d'un ensemble résidentiel, le développement du parapente motorisé et une potentielle piste cyclable.

Avec les informations de Jean-François Deschênes