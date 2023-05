Les voies réservées coûteront (encore) plus cher à Lévis

Inflation oblige, l’aménagement de trois kilomètres de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, coûtera plus cher. Évaluée à 112,4 millions l’an dernier, la facture du projet pourrait atteindre 145 millions.

Il faut négocier un ajustement avec le ministère des Transports , confirme le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Des discussions auraient d’ailleurs commencé pour convenir du partage de la facture.

La réalisation du projet, d’abord évalué à 87,9 millions en 2019, coûtera donc environ 65 % plus cher que prévu au départ.

La Ville de Lévis précise que le chantier a été bonifié en cours de route avec l’ajout d’une piste multifonctionnelle et des travaux d’enfouissement de fils.

Même si le gouvernement Legault souhaite relier les centres-villes de Québec et de Lévis par un tunnel consacré au transport collectif, Gilles Lehouillier rappelle que la mobilité doit d'abord être améliorée dans l’axe est-ouest sur la Rive-Sud.

Dans ce contexte, il faut prioriser l'ajout de voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture. Les dépassements de coûts doivent être assumés par le gouvernement provincial.

C’est sûr que nous, on n’a pas la capacité d’absorber ça seul , tranche le maire Lehouillier.

Une première pelletée de terre avant l’été?

Même si le montage financier n'est pas encore complété, la Ville de Lévis compte lancer le chantier d'ici l'été, entre la route du Président-Kennedy et le boulevard Alphonse-Desjardins.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les travaux pour ajouter une voie réservée au transport collectif, sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis, auront lieu sur la portion en rouge sur la carte. Photo : Radio-Canada / Jean-François Blanchet

Le contrat, d’une valeur de 23,3 millions de dollars, a été approuvé par le comité exécutif.

L’objectif, à terme, est de prolonger les voies réservées jusqu’à la rue Saint-Omer, plus à l’est, et d’aménager un deuxième tronçon entre le chemin du Sault et la rue de Mercure, à l’ouest.

Au total, les nouvelles voies réservées au transport collectif seront déployées sur une distance de 2,9 kilomètres. Elles doivent s’ajouter aux deux voies de circulation automobile existantes sur le boulevard Guillaume-Couture.

Une piste cyclable unidirectionnelle viendra compléter le projet.

L'intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin du Sault à Lévis. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Québec répond présent

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, confirme que le projet de voies réservées est une composante importante du Réseau express de la Capitale .

Malgré l’augmentation des coûts du chantier, l’objectif demeure d’assurer les travaux sans occasionner de délais supplémentaires .

Impossible de savoir pour le moment si la Ville de Lévis devra assumer sa part des dépassements de coûts.

L'ampleur de la participation du gouvernement fédéral, annoncée en 2022, n'est pas encore déterminée.

L’échéancier public du projet prévoit la livraison des voies réservées en 2026.