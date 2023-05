Le festival de cirque arctique de retour sur les planches du Franco-Centre à Iqaluit

Trois troupes réunissant 14 artistes ont fait le voyage depuis le Québec pour présenter leurs créations récentes, dont un spectacle de cirque multidisciplinaire, un cabaret et une partie d’improvisation.

La programmation comprend aussi la diffusion du film Moya de la compagnie de cirque sud-africaine Zip Zap Circus, qui oscille entre plusieurs styles de danse africaine, des disciplines traditionnelles du cirque et le travail acrobatique collectif.

Le directeur général de l’Association des francophones du Nunavut (AFN), Christian Ouaka, indique que la dernière édition du festival, en 2022, a suscité un tel engouement auprès du public d’Iqaluit qu’il allait de soi de reconduire l’événement à nouveau et d’obtenir cette année un soutien financier du gouvernement du Nunavut. On est très ravis de ce que l’impact de ça a dans la communauté.

Il s’agit aussi du premier événement d’envergure depuis la fin des travaux de rénovation du Franco-Centre, au mois d’avril. Bien que le bâtiment demeure étroit pour certains numéros de cirque, les organisateurs du festival affirment ne pas avoir baissé les bras.

C’est minuscule pour la forme d’art que c’est, mais c’est juste beau qu’on soit capable de trouver le moyen d’en faire quand même , affirme la coorganisatrice du festival et gestionnaire de la programmation, Félicie Wingerter.

Le Franco-Centre d'Iqaluit fait peau neuve, après environ un an de travaux de rénovation. Photo : Photo fournie par Kara Hoang

Explorer le cirque, sous toutes ses formes

Les organisateurs de l’événement souhaitaient faire évoluer le festival en incitant cette fois le public à explorer de nouveaux genres. Ils ont choisi un thème à cette image, du cirque, autrement .

L’année passée, on voulait initier les gens au cirque , explique le gestionnaire du Franco-Centre et coorganisateur de l’événement, Simon Nadeau. On a vu que c’était super populaire alors on s’est dit qu’on pouvait continuer.

« On voulait montrer le cirque autrement. Même au niveau du cirque contemporain, il y a plusieurs formes de cirques [et] plusieurs façons d’explorer l’art. » — Une citation de Simon Nadeau, coorganisateur du festival et gestionnaire du Franco-Centre

Pour refléter le thème de cette édition, le festival a notamment invité la compagnie Cirque intime à présenter une création de cirque érotique, un amalgame de ses spectacles Le Baiser Interdit et Phantasmes. Dans cette ode au libertinage se chevauchent sensualité et performances physiques. Le collectif est formé du duo d’artistes multidisciplinaires David Menes Rodriguez et Lysandre Murphy-Gauthier, qui forment un couple libertin.

David Menes Rodriguez est l'un des deux artistes derrière la compagnie de cirque érotique Cirque intime. Photo : Thomas Mazerolles/Photo fournie par Christine Roy

Notre démarche artistique est vraiment liée à la tendresse [et] à l’empathie , affirme David Menes Rodriguez. La thématique sur l’ouverture des couples peut faire un peu peur. Mais dans le fond, c’est juste un spectacle de cirque, de théâtre [et] d’humour.

On trouve que le spectacle est un beau moyen de se rapprocher des réflexions , complète Lysandre Murphy-Gauthier. [Le spectacle] c’est de venir rigoler autour d’une thématique et de voir des couples qui l’ont incarné aussi et qui continuent à être ensemble.

Lundi, en marge du festival, le duo animera une discussion au Franco-Centre pour échanger avec le public sur leur démarche artistique et pour offrir un atelier de jeux théâtraux.