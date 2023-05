Le Manitoba ne sait pas si ses nouveaux médecins parlent français

Le Manitoba ne sait pas combien de professionnels de la santé bilingues ont été embauchés au cours des six derniers mois, alors même que la province s’est récemment vantée d'avoir recruté 900 soignants.

À l'heure actuelle, la province ne dispose pas d'un mécanisme centralisé de collecte de données sur les ressources humaines concernant les profils linguistiques des employés , indique un porte-parole dans un courriel. C'est principalement réalisé au niveau du lieu de travail.

Ce nombre ne prend pas en compte les 350 personnes recrutées aux Philippines lors d’une mission effectuée en février par la province, dont certaines sont attendues au plus tôt l’été prochain.

La semaine dernière, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a annoncé l’embauche de près de 900 nouveaux employés dans le domaine de la santé depuis novembre dernier.

Cela marque un progrès considérable en faveur de notre objectif de recrutement de 2000 professionnels de la santé , a-t-elle ajouté.

[En tout], 82 professionnels paramédicaux, 32 adjoints au médecin et assistants cliniques, 438 aides en soins de santé, 259 infirmières et infirmiers et 73 médecins ont été recrutés, précise la ministre.

La ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

L’opposition et les syndicats ont rapidement souligné le caractère partial de cette annonce, car selon eux, elle ne tient pas compte des démissionnaires.

Les données de la province ne tiennent pas compte des personnes qui ont quitté la province en raison de mauvaises conditions de travail. Elles ne disent pas, non plus, où les nouvelles recrues travaillent , dit Jason Linklater, qui préside la Manitoba Association of Health Care Professionals.

Sans contexte, ces chiffres sont sans intérêt , ajoute-t-il.

De son côté, Doctors Manitoba a souligné le fait que le nombre de départs du Manitoba devrait surpasser le nombre de nouvelles embauches.

Cela s’ajoute à la pénurie record de professionnels de la santé dans la province , a écrit un porte-parole dans un courriel.

Pas de mission de recrutement dans un pays francophone prévue

Par ailleurs, le Manitoba ne semble pas disposé à organiser une mission de recrutement, semblable à celle effectuée aux Philippines, dans un pays francophone, à l’instar de l'Île-du-Prince-Édouard.

La plus petite province canadienne prévoit, en effet, une action de recrutement en août prochain en France et en Belgique et a fait de l’embauche de main-d'œuvre francophone une de ses priorités, selon la stratégie récemment mise en place par Santé Île-du-Prince-Édouard.

Annie Bédard est la directrice générale de l'organisme manitobain Santé en français, qui milite pour un meilleur accès à des soins de santé pour les francophones de la province. Photo : Gracieuseté de Annie Bédard

Je suis jalouse quand j’entends ça parce que j’aimerais que le Manitoba puisse faire la même chose , affirme la directrice générale de Santé en français, Annie Bédard.

C'est des stratégies qu'on a proposées à plusieurs reprises dans le passé, mais, malheureusement, la province du Manitoba ne faisait pas, à ma connaissance, d'autres initiatives à l'étranger , poursuit-elle.

Son organisation a, par ailleurs, envoyé une lettre à la première ministre Heather Stefanson il y a quelques semaines à ce sujet. On disait que c’est bien beau d’aller faire du recrutement aux Philippines, mais lorsqu’on fait du recrutement limité aux Philippines, c'est juste pour servir la population anglophone.

« J'applaudis l'audace et l'initiative de l'Île-du-Prince-Édouard de finalement être proactif. » — Une citation de Annie Bédard, directrice générale de Santé en français

Des postes bilingues toujours vacants

Selon les données du dernier rapport annuel du Secrétariat aux affaires francophones  (Nouvelle fenêtre) , plusieurs centaines de postes désignés bilingues étaient vacants ou occupés par des personnes non bilingues au sein des offices régionaux de la santé.

Radio-Canada a tenté, à de multiples reprises, de contacter la ministre et le ministère de la Santé pour savoir si la province comptait suivre l’exemple de l’Île-du-Prince-Édouard, mais n’a obtenu aucune réponse.

Un porte-parole du ministre de l’Immigration Jon Reyes, qui s’était rendu aux Philippines en février, a renvoyé notre demande au ministère de la Santé.

Bientôt un nouveau poste de recruteur bilingue à Soins communs

Outre les ministères, Soins communs, qui chapeaute l’ensemble des services de santé au Manitoba, est aussi impliqué dans le recrutement international de professionnels de la santé.

Ces efforts sont dirigés par le département de recrutement professionnel récemment créé , explique un porte-parole de Soins communs dans un courriel.

Les premiers efforts de recrutement se sont concentrés sur les Philippines en raison des accords de main-d'œuvre préexistants entre le Manitoba et ce pays, poursuit-il.

Des missions dans des pays francophones ne sont, cependant, pas exclues, selon Soins communs.

« Le bureau de recrutement professionnel de Soins communs travaille actuellement à définir des lieux et des événements de recrutement international ciblés, notamment ceux adaptés aux professionnels de la santé francophones. » — Une citation de Extrait du courriel de Soins communs

Un poste de recruteur professionnel bilingue est également en voie d'être affiché, afin de soutenir ces efforts , ajoute le porte-parole.

Les responsables du service de recrutement n'étaient pas disponibles pour des entrevues au moment de l'écriture de ces lignes.