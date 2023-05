Mort filmée de Carson Crimeni : un homme plaide coupable d’homicide involontaire

Le garçon est mort à l’hôpital après avoir été retrouvé inconscient dans un parc de planche à roulettes de Langley par son grand-père, Darrel Crimeni.

La famille du garçon allègue que des adolescents plus âgés lui ont donné de la drogue et ont diffusé des vidéos de ses derniers moments sur les réseaux sociaux, plutôt que de l’aider. Ces vidéos montrent l'adolescent de 14 ans en détresse, pendant que des personnes se moquent de lui.

En septembre 2021, la Gendarmerie royale du Canada a annoncé qu’un homme de 20 ans faisait face à des accusations d’homicide involontaire dans cette affaire. Le nom de l’accusé n’a pas été divulgué, car il était mineur à l'époque.

Le Service des poursuites de la Colombie-Britannique a confirmé que l’accusé a plaidé coupable, lundi, devant la Cour suprême de la province. Il comparaîtra de nouveau à New Westminster le 11 mai pour fixer la date à laquelle il recevra sa peine.

La police dit avoir interviewé plus de 100 témoins et avoir reçu plus de 100 pistes pendant son enquête.

Le grand-père de Carson, Darrel Crimeni, a affirmé à CBC/Radio-Canada, il y a deux ans, que son petit-fils, qui avait reçu un diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à un jeune âge, était intimidé depuis l’école élémentaire. Malgré tout, il lui a toujours dit que cela ne le concernait et il ne s’en est jamais plaint.

« Je pense qu’ils l’ont tué pour s'amuser. » — Une citation de Darrel Crimeni, grand-père de Carson Crimeni