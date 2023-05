Katherine Levac remonte sur les planches avec L’homme de ma vie 

L’homme de ma vie, c’est l’idéal hyper romantique, celui qu’on nous a conditionnées à rechercher à tout prix, la solution à tous nos problèmes. C’est tout ce à quoi j’aspirais, qui a un peu chié, pour le meilleur et pour le pire , a expliqué dans un communiqué celle qui a eu deux jumeaux avec sa partenaire, la réalisatrice Chloé Robichaud, en 2021.

L’humoriste poursuit en expliquant qu’elle s’ouvre plus que jamais dans ce nouveau spectacle, en s’imposant moins de limites dans la création et dans les sujets abordés. Je me fais confiance, je fais confiance au public qui vient me voir et au moment qu’on va vivre ensemble , résume-t-elle.

Dix ans après sa sortie de l’École nationale de l’humour, Katherine Levac a un agenda plus chargé que jamais. En plus de l’animation de L’amour est dans le pré, dont la 11e saison a été diffusée cet hiver à Noovo, elle a animé au mois de mars son premier Gala Les Olivier.

On a également pu la voir au petit écran dans la deuxième saison de Complètement lycée aux côtés de Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Les billets pour L’homme de ma vie sont en vente sur le site de Katherine Levac  (Nouvelle fenêtre) . Les premières médiatiques auront lieu le 27 mars 2024 au Théâtre Maisonneuve, à Montréal, puis le 9 avril 2024 à la Salle Albert-Rousseau, à Québec.