Le travail de Matthew Bergeron dans la NFL s’amorce vendredi

Tout le monde a un peu des papillons dans le ventre, que ce soit moi en entrant dans une nouvelle équipe ou quelqu'un d'autre qui fait une nouvelle étape dans sa vie. Je pense qu'il y a des papillons, mais c'est plus l'excitation que d'autres choses , lance Bergeron en point de presse, quelques heures avant de prendre l’avion.

À peine 36 heures après avoir été choisi au 38e rang au total, le Victoriavillois était de retour en Californie pour s’entraîner durant huit jours avec l’ancien joueur de ligne offensive des 49ers de San Francisco Joe Staley. Le but était d’être fin prêt pour le mini camp des recrues qui s’ouvre cette fin de semaine à Atlanta.

Le lendemain [du repêchage], j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Joe. J'ai dit : "est-ce que t'es libre la semaine prochaine?", raconte-t-il. On s'est entraînés ensemble, puis c'était juste vraiment cool de retourner au football. De savoir où tu t'en vas, savoir où mettre ton attention… Le stress aussi est tombé, donc c'est vraiment juste du focus.

Il consacre maintenant presque tout son temps à apprendre le cahier de jeux des Falcons.

Confiant en ses moyens

Le produit de l’Université de Syracuse quitte donc pour Atlanta sans pression. Il souhaite montrer ce qu'il est capable de faire, mais est conscient qu’il connaîtra de bons et de moins bons jours de travail. Je vais donner mon 100 %. Puis, à la fin de la journée, tout ce que je veux faire, c'est donner mon meilleur effort. [...] Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. L'important, c'est sûr, c'est de se relever puis de construire dans 100 %.

En conférence de presse après le repêchage, l’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith, a confirmé que le joueur de ligne offensive de 23 ans sera employé comme garde devant les besoins limités au poste de bloqueur dans la formation. Un changement qui ne déstabilise pas outre mesure le principal intéressé.

J'ai joué garde au Senior Bowl. J'ai eu de très bons commentaires. Je suis vraiment pas stressé. Comme je l'ai dit, je veux gagner des matchs, je veux aider à courir la balle avec Bijan Robinson (le 8e choix au repêchage). Donc, peu importe où je joue sur la ligne offensive, tant que je peux aider l'équipe et tant que je peux être sur le terrain, déjà là, je suis vraiment choyé , poursuit–il.

Matthew Bergeron, lors du camp d'évaluation de la NFL, en mars. Photo : Associated Press / Darron Cummings

Ce changement de position, qui pourrait lui permettre de s’assurer d’un poste de partant dans la formation dès sa saison recrue, et l’échange réalisé par les Falcons lors de l’encan amateur pour s’assurer de ses services donnent confiance à Matthew Bergeron.

Et même si Smith affirme qu’il n’y a pas de pression, mais il y a des attentes quand tu investis comme ça dans un joueur , le colosse de 1,96 m et 146 kg (6 pi 5 po, 323 lb) estime que son expérience avec l’Orange de Syracuse lui servira.

« Quand je suis arrivé à Syracuse, il n’y avait pas d'attentes. Quand je suis devenu partant, pendant quatre ans, je devais être le meilleur joueur sur la ligne offensive, puis j'ai vraiment bien géré ça. » — Une citation de Matthew Bergeron

Je vais pas mal dormir la nuit, parce que Arthur Smith, il investit beaucoup en moi , rigole Bergeron.

Ce dernier se dit à l’aise dans l’éventualité où il devrait attendre un peu plus longtemps avant de faire ses débuts professionnels. Si ça adonne que c'est un développement plus lent, [...] ça va être ça. Mais moi, mon but, c'est d'aider l'équipe à gagner.

Qu’à cela ne tienne, Matthew Bergeron touche un peu plus à son rêve à mesure que les étapes se succèdent. Dans les derniers jours, il a choisi de vêtir le numéro 65. Un geste qui peut sembler banal, mais qui matérialise le travail de toute une vie.