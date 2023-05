Les Forestiers proclamés organisation de l’année dans la Ligue M18 AAA

L’équipe régionale de hockey midget AAA a ainsi reçu le trophée Georges-Marien, remis à l’organisation de l’année, lors du Gala des champions, dimanche. C’est la quatrième fois de leur histoire que les Forestiers reçoivent cet honneur de la ligue provinciale qui développe l’élite chez les 15-17 ans. L'organisation abitibienne avait aussi remporté le trophée Georges-Marien à sa première saison, en 1990-1991, puis en 1993-1994 et en 2003-2004.

« C’est à peu près la plus belle récompense qui peut être offerte à une organisation, parce que c’est le travail collectif qui est récompensé avec ce trophée. Et c’est ce qui est vraiment le plus important. » — Une citation de Yves St-Laurent, président du conseil d’administration des Forestiers

Pour lui, c’est l’accumulation de toutes les petites choses que fait chaque membre de l’organisation qui lui vaut aujourd’hui cet honneur. Il s’agit aussi d’une équipe qui évolue en région éloignée, avec tous les défis que cela représente.

On a des jeunes qui viennent de l’extérieur de la région. On fait du recrutement actif. On a aussi une très belle cohésion au niveau de nos joueurs avec le sport, les études, la vie communautaire et les implications sociales. Toutes ces petites choses, et les interactions qu’on est capables d’amener au niveau du bureau de gouverneurs, ils voient que l’organisation des Forestiers est très impliquée et continue de l’être , souligne Yves St-Laurent.

Le président des Forestiers d'Amos, Yves St-Laurent Photo : Dany Germain

Une équipe sur les rails

Cet honneur survient six ans après la situation difficile traversée par l’organisation, qui avait dû se battre pour demeurer à Amos, voire en Abitibi-Témiscamingue. Le redressement avait d’ailleurs valu à son nouveau président de l’époque le trophée Brian-McKeown, remis à l’administrateur de l’année dans la ligue, en 2020. Selon le président, la viabilité de l’équipe à Amos et en Abitibi-Témiscamingue a été démontrée.

Quand on a repris l’équipe en 2017, on avait ce spectre-là qui planait au-dessus de l’organisation. J’avais eu des rencontres avec Hockey Québec et la Ligue midget AAA. Il avait fallu qu’on présente un plan de restructuration. Le trophée porte le nom de Georges Marien, qui était alors le directeur général de la ligue. C’est avec lui et Paul Ménard que j'avais eu des discussions. Le fait qu’il nous remette lui-même ce trophée, c’est un juste retour du balancier. La vie est bien faite , raconte Yves St-Laurent.

Une belle fin de saison

Ce titre d’organisation vient aussi couronner une saison qui s’était terminée sur une poussée de l’équipe en séries éliminatoires. Les Forestiers ont terminé la saison régulière à l’avant-dernier rang du classement général, puis ils ont été éliminés en deuxième ronde des séries éliminatoires.

Toutefois, la nouvelle formule du tournoi de repêchage adoptée par le circuit provincial leur a donné une deuxième chance d’accéder à la Classique des champions. Chance qu’ils ont presque réussi à saisir, alors que les Abitibiens ont éliminé tour à tour les Cantonniers de Magog (6es au classement), les Chevaliers de Lévis (4es) et les Grenadiers de Châteauguay (11es), avant de se heurter aux Gaulois de Saint-Hyacinthe (5es).