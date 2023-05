Pierre Poilievre se tient loin des premiers ministres provinciaux

Depuis son élection comme chef du Parti conservateur du Canada (PCC), il y a huit mois, Pierre Poilievre n’a eu aucune rencontre officielle avec des premiers ministres d'allégeance conservatrice au pays, par exemple Doug Ford en Ontario ou Danielle Smith en Alberta. Et ce n'est pas un oubli.

Pierre Poilievre évite d’établir des relations avec les premiers ministres conservateurs des provinces, notamment parce qu’il souhaite tracer sa propre voie pour devenir premier ministre.

Et s’il atteint son objectif, il ne veut rien devoir à personne, selon plusieurs sources au sein du Parti conservateur.

Pierre Poilievre tente de construire sa propre coalition conservatrice d’un océan à l’autre. On est assez forts pour faire notre propre chemin , confie un conservateur.

Le nouveau chef conservateur a remporté la course à la chefferie en attirant plus de 300 000 nouveaux membres au Parti conservateur.

Le député conservateur Pierre Poilievre photographié pendant la course à la chefferie le 30 avril 2022. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Cette base semble davantage loyale à la marque de commerce de Pierre Poilievre qu'à celle du Parti conservateur.

Le fait de s’allier aux premiers ministres conservateurs des provinces comporte donc trop d’imprévus et d'instabilité, selon des sources.

« C’est dangereux de se coller à un premier ministre provincial du moment. Ça te donne un "boost" d’adrénaline un jour et un boulet au pied l’autre jour. On n'a pas besoin de cette instabilité-là. » — Une citation de Une source conservatrice fédérale

Rencontre avec Legault?

Cependant, Pierre Poilievre semble disposé à faire un compromis au Québec, la province qui lui donne le plus de fil à retordre dans les sondages.

Une première rencontre avec François Legault pourrait avoir lieu avant la fin du mois de mai , selon des sources fédérales et provinciales, à l'occasion d’une tournée du chef conservateur au Québec.

Les équipes des deux chefs ont convenu du besoin de se rencontrer.

Aucune date n’est coulée dans le béton , affirme-t-on à Ottawa. Mais à Québec, on note déjà que le principal sujet de discussion lors de la rencontre sera l'économie.

Malgré cette apparence de rapprochement avec Québec, dans le camp Poilievre, on préfère garder une distance saine avec les premiers ministres conservateurs des provinces.

L’adrénaline et le boulet

On est loin de l’époque où le chef conservateur fédéral Andrew Scheer avait accepté de partager la une du magazine Maclean’s avec Doug Ford, Scott Moe, Jason Kenney et Brian Pallister pour illustrer la résistance conservatrice au projet de tarification carbone du gouvernement libéral.

En novembre 2019, le magazine Maclean's s'était intéressé au front commun des leaders conservateurs contre la taxe sur le carbone. Photo : Maclean's

Pierre Poilievre n’accepterait jamais de faire partie d’un tel portrait, indiquent deux sources conservatrices fédérales, ou même d’être associé à une coalition semblable , poursuit l'une d’elles.

Un stratège conservateur résume en partie le calcul politique de l’équipe Poilievre : S’il est trop proche de Danielle Smith, il va repousser les conservateurs plus modérés de l’Ontario et du Québec. S’il se colle trop à Doug Ford, il va s’aliéner une partie de sa base, qui est antivaccins et anti-mesures sanitaires.

Et à propos de Blaine Higgs, au Nouveau-Brunswick? Il n’est pas aimé des francophones. On ne va pas se coller sur lui. On a besoin des francophones! résume une autre source conservatrice.

En Alberta, on a déjà presque tous les sièges , ajoute une source conservatrice albertaine. On domine dans l’Ouest.

En Ontario, on pourrait profiter un peu de la machine électorale de Doug Ford, mais on a déjà la nôtre. S’allier aux provinces comporte peu d'avantages et beaucoup d’inconvénients , enchaîne cette source.

L'Ontario a été la dernière province à signer une entente avec le gouvernement fédéral dans le dossier des garderies à 10 $ par jour. Sur notre photo : le premier ministre Doug Ford. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Si Pierre Poilievre préfère pour le moment se tenir loin des élus des provinces, cela semble être le contraire pour le premier ministre Justin Trudeau.

Son gouvernement collabore bien avec les conservateurs ontariens de Doug Ford, notamment lors de l’annonce de la future usine de Volkswagen dans la région de London.

Et malgré certaines tensions sur les questions identitaires avec le Québec, Justin Trudeau semble s’entendre plutôt bien avec François Legault sur les questions économiques.

Sans compter que les premiers ministres des provinces, en général, semblent plutôt satisfaits du programme national de garderies du gouvernement libéral. Pierre Poilievre a déjà dit qu’il souhaitait remplacer le régime actuel par un crédit d'impôt qui irait directement aux familles.

Le cas du Québec

Le Québec est l’exception qui semble confirmer la règle dans l’équation de Pierre Poilievre.

Le chef conservateur souhaite une rencontre avec François Legault – qui demeure parmi les premiers ministres les plus populaires au pays –, alors qu’à peine 24 % des Québécois ont une opinion positive de Pierre Poilievre.

Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Pierre Poilievre cible le Québec et François Legault pour une grande opération de séduction, comme l’avait fait Erin O’Toole en 2021. Et pas seulement parce que ça n’a pas eu l’effet escompté , indique un conservateur du Québec.

Tout d’abord, le Parti conservateur fédéral récolte des appuis tant chez les partisans des libéraux provinciaux qu'au sein de la CAQ et du Parti conservateur du Québec, indique une source conservatrice.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau (à gauche) discute avec le premier ministre du Québec François Legault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ensuite, Pierre Poilievre a plus d’atomes crochus avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qu’avec le premier ministre du Québec.

Dans ce contexte, la neutralité au provincial demeure la meilleure option. Ça nous donne plus de marge de manœuvre , affirme cette source.

De plus, la stratégie conservatrice consiste à tenter de faire une percée dans les communautés ethnoculturelles des banlieues de Montréal, de Toronto et de Vancouver.

Trop se coller sur Legault, avec la loi 21 sur la laïcité de l'État, ça serait mal reçu dans ce groupe d’électeurs , confie un stratège du camp Poilievre.

Sans compter qu’aucun premier ministre provincial n’est éternel, souligne ce stratège de l’équipe Poilievre.

Après une élection qui ressemblait plus à un couronnement pour la CAQ, il y a eu le rétropédalage du troisième lien qui a fait mal. On n’a pas besoin de ce genre de montagnes russes , déclare-t-il.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson