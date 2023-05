Sous pression, la Municipalité de Cantley se penche encore sur les locations à court terme

Des citoyens du village Mont-Cascades, à Cantley en Outaouais, affirment que la location de courte durée du type Airbnb fragilise leur qualité de vie et l’esprit communautaire de la municipalité. C'est pourquoi ils se sont mobilisés pour que le conseil municipal interdise les établissements d'hébergement touristiques.

Les élus sont convoqués une nouvelle fois, mardi soir, afin de se pencher sur la question de la location de logements de courte durée à Mont-Cascades, après qu’ils aient refusé en avril dernier de serrer la vis.

Sylvie Desjardins vit au Mont-Cascades depuis 2017. Ce qui l’a attiré? Outre le paysage champêtre du village, elle espérait surtout vivre dans une communauté unie et tranquillité.

Sylvie Desjardins est une résidente de Mont-Cascades. Aujourd'hui elle milite pour que le conseil municipal interdise tous types d’établissements d’hébergement touristiques dans le Village. Photo : Radio-Canada

Or, depuis quelques années, elle a l’impression que son rêve se transforme en cauchemar. En effet, à l'image de plusieurs territoires du Québec, Mont-Cascades n’a pas échappé au marché de la location de logements de courte durée.

Une situation qui ne laisse pas indifférent le village de quelque 300 logements répertoriés au total.

Nous, on a choisi de bénéficier de la qualité de vie dans un milieu rural résidentiel. [...] Là, en changeant de voisin tous les jours, ça pose un problème , explique Mme Desjardins.

280 résidents ont signé la pétition laquelle a été soumise formellement lors de la séance du Conseil le 11 mars dernier. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Ainsi, des résidents se sont mobilisés et ont soumis une pétition au conseil municipal en mars dernier, qui lui demandait d’interdire tous types d'établissements d'hébergement touristiques dans le village. La pétition aurait obtenu 280 signatures, selon Mme Desjardins.

Le 11 avril, le conseil municipal s’est réuni afin d’étudier le dossier de plus près.

Or, juste avant le vote, trois propriétaires de logements de courte durée ont plaidé pour le maintien de ce type d’économie. Par conséquent, cinq conseillers ont voté contre une nouvelle réglementation qui interdirait ce type d'activité, tandis que deux l’ont appuyé.

Un scénario qui a suscité l’exaspération des résidents.

On ne comprenait pas que trois personnes qui n'habitent pas dans le secteur puissent faire renverser le vote comme ça. On a on n'a pas tout compris , s’indigne Mme Desjardins.

Un village divisé

La décision du conseil municipal a fait couler beaucoup d’encre, raconte le maire de Cantley, David Gomes. D’une part il y a les commerçants et les propriétaires des logements locatifs à court terme qui sont contents, et de l’autre, des résidents qui ne le sont pas, illustre-t-il.

Soit tu étais un citoyen qui avait signé la pétition, soit tu étais un citoyen qui avait un endroit qu’il louait , explique-t-il.

David Gomes, maire de Cantley Photo : Radio-Canada

M. Gomes martèle qu'aucun problème lié aux logements à court terme ne lui a été rapporté. Cependant, il garde son oreille attentive aux plaintes de ses concitoyens.

Si on a eu beaucoup de plaintes ? Ça doit être trois. [...] Là, j'ai 250 personnes qui se mobilisent, plus de 65 % des gens qui disent '' On n'en veut pas chez nous.'' Moi, je les écoute ces gens-là , ajoute-t-il.

Face à la grogne, les élus ont décidé de se réunir une deuxième fois, mardi soir, afin de discuter du projet.

« À notre avis, le conseil a l’obligation morale d’agir et de reconsidérer leur position notamment suite à la pétition », indique Mme Desjardins

Un faux débat

Thomas Clarke est l’un des trois propriétaires qui ont témoigné devant le conseil municipal en avril dernier.

Résident d’Ottawa, il explique avoir un acheter une résidence au Mont-Cascades quelques années plutôt dans l’intention de s’y installer. Sauf qu’en raison de la vie professionnelle de sa conjointe, il a été contraint de rester à Ottawa. Il a ainsi décidé de louer sa propriété afin d'arrondir ses fins de mois.

[Je ne suis pas] un multimillionnaire, je suis juste un gars, un huissier de justice à Ottawa, qui voulait garder sa maison , plaide-t-il.

Thomas Clarke est propriétaire d'un logement à court terme au village Mont Cascades. Photo : Radio-Canada

M. Clarke admet, par conséquent, être choqué et surpris par la grogne des résidents. D’autant plus qu’il affirme qu’il n’a jamais eu le moindre problème avec ses locataires, qui aurait gêné le voisinage.

On a besoin d’hébergement dans la région de l’Outaouais. [...] On veut encourager [ le tourisme] pour que les gens des environs viennent découvrir [la région]. Il n’y a rien de mal qui se passe, on ne fait aucun mal à la communauté. C’est juste du monde qui ont peur des étrangers, qui disent que les étrangers vont venir, qu'ils vont détruire notre nature ou l'envahir. Ce n'est pas vrai , conclut-il.

Avec les informations de Alexandra Angers et de Nelly Albérola