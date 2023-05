Sophie Cadieux et Sylvain Bélanger ressuscitent Les mutant·es au CTA

La pièce de Sylvain Bélanger et Sophie Cadieux, qui sera présentée à la salle Michelle-Rossignol à compter du 18 septembre, met en scène une cohorte de quarantenaires se questionnant sur leur apport à la société.

À travers une série d’exercices et d’épreuves menant à sa graduation, le groupe composé notamment de Simon Rousseau, d’Amélie Bonenfant et d’Olivia Palacci tentera de s’affranchir de son étiquette de génération sacrifiée , que l’on appose parfois à la génération X, étouffée par les baby-boomers sur le marché du travail.

En novembre, le public pourra découvrir Nzinga, une pièce-hommage à la reine congolaise du même nom, écrite à six mains par Tatiana Zinga Botao, Alexis Diamond et Marie Louise Bibish Mumbu. En janvier, ce sera au tour de Judy, une pièce de Gabrielle Lessard inspirée des combats artistiques et féministes de Judy Chicago, d’occuper les planches de la salle Michelle-Rossignol. Coup de vieux, de Larry Tremblay, viendra clôturer la saison du CTA en mars et en avril.

La pièce «Nzinga» met en vedette la comédienne et autrice Tatiana Zinga Botao. Photo : CTA

La Salle Jean-Claude-Germain, plus intime, accueillera pour sa part Équinoxe, un huis clos nocturne qui met à l'épreuve la force de l’amitié et de la solidarité, Papaça, fruit d’une résidence de création de Cha Raoutenfeld, ainsi que les pièces Chevtchenko et S’enjailler cette saison.

Les créations Seeker, de Marie-Claude Verdier, ainsi que Pisser debout sans lever sa jupe, d’Olivier Arteau, auront aussi droit à un second tour de piste en 2023 et en 2024.

Par ces choix, par l’histoire que raconte cette saison, je n’arrive pas à déterminer si le monde est plus fort qu’il n’est fragile, a déclaré le directeur artistique du CTA Sylvain Bélanger par voie de communiqué. C’est pas grave pour l’instant. Dans un atelier de direction artistique d’un théâtre, je trouve important d’aimer ce qui bouge et d’aimer encore plus ce qui me bouscule.

Pour découvrir la programmation complète, visitez le site du CTA.  (Nouvelle fenêtre)