Viola Léger, nouveaux spectacles : la saison estivale du Pays de la Sagouine dévoilée

Le Pays de la Sagouine au Nouveau-Brunswick a dévoilé sa programmation estivale 2023. Pour cette 31e saison, de nouveaux visages et surprises attendent une fois de plus les visiteurs. On rendra aussi hommage à Viola Léger.

La grande comédienne et ancienne sénatrice acadienne est décédée le 28 janvier. Celle qui a personnifié le personnage de la Sagouine, écrit par Antonine Maillet, pendant 40 ans ne sera pas oubliée cet été, de l'attraction touristique de Bouctouche.

Viola Léger, ici dans son costume de la Sagouine. Photo : François Laplante Delagrave

Chaque jour à 13 h 15, des monologues adaptés de son personnage seront interprétés à l'Île-aux-Puces. On souhaite ainsi « faire un clin d'œil » à Viola Léger, explique la codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, Monique Poirier.

« On est plusieurs qui l’ont vu travailler depuis qu’on est des jeunes artistes. [...] On a la responsabilité maintenant de prendre tout ce qu’on a appris et de le partager avec les autres qui vont venir. » — Une citation de Monique Poirier, codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine

La diversité mise de l'avant

Le défi de se réinventer chaque année n’est pas toujours facile, admet Monique Poirier.

Laisser aller des monologues adorés par le public pour faire place a de nouveau fait néanmoins partie des changements nécessaires, selon Monique Poirier. [Il faut] se renouveler en prenant soin de ne pas perdre l'âme de ce que l’on est , dit-elle.

L’une des nouveautés, le drag Bingo, aura lieu le samedi 27 mai. Le Pays de la Sagouine souhaite ainsi faire une place à la communauté LGBTQ+. La drag queen Rose Beef animera la soirée en compagnie de Joséphine, personnage interprété par la comédienne Solange LeBlanc.

La codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, annonce la venue cet été du Drag Bingo, lors du lancement de la programmation, le 9 mai 2023. Photo : Radio-Canada

Un personnage à l’allure féministe débarque aussi au pays cet été. L’artiste Danica Arsenault se joindra aux comédiens de l’Île-aux-Puces. Elle interprète Madeleine Buggy, une Acadienne avant son temps qui n’a pas peur de relever un défi ou même d’entreprendre un travail autrefois considéré comme un ''travail d’homme''.

Elle montera sur scène avec les comédiennes Véronique Hébert et Mélanie LeBlanc pour le nouveau spectacle cabaret « de filles », Le Cabaret à Maggie et Mélodie.

Une programmation haute en couleur

Autre nouveauté, le spectacle L’amour avec un grand “A” sera présenté chaque jour en rotation avec les spectacles Les forlaqueries et Racines sur la grande scène de l’Île-aux-Puces.

Après leur vif succès en 2022, les soupers-spectacles sont aussi de retour cette saison. Le premier, mettant en vedette le chanteur de bluegrass Paul Hébert, a lieu le samedi 22 juillet. Le second, le spectacle Citrouille se déroulera les 26, 27 juillet, et les 9 et 10 août.

Depuis plus de deux décennies, le site touristique Le Pays de la Sagouine célèbre à Bouctouche le monde du personnage de La Sagouine et la culture acadienne. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Comme à l’habitude, le public est invité à venir célébrer la Fête nationale de l'Acadie, le 15 août en après-midi et en soirée. En plus du tintamarre, des performances musicales de Réveil, The Mainlanders et Hert LeBlanc sont à prévoir.

Le vendredi 18 août, un spectacle hommage à la légende de Country américaine George Jones aura lieu pour souligner le 10e anniversaire de son décès.

Chaque semaine, le chanteur Country Hert LeBlanc prendra une fois de plus d’assaut la terrasse chaque vendredi. De plus, des prestations de plusieurs artistes acadiens ont lieu les jeudis et samedis soir au même lieu.

Par ailleurs, les détails entourant le très attendu LUMINA, qui doit être lancé en août, seront dévoilés dans quelques semaines.

Le Pays de la Sagouine ouvre ses portes du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h, dès le 25 juin. La programmation complète est disponible sur son site web.

Avec des informations de Kristina Cormier et Pascale Savoie-Brideau