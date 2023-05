Les manquants : le polar sociopolitique de Marie-Ève Lacasse

Trois femmes et un homme disparu. Une France un brin dystopique, aux vérités exacerbées par la chaleur, les pénuries, une pandémie et des contrôles policiers renforcés. Avec Les manquants, la Gatinoise d’origine Marie-Ève Lacasse propose un fascinant polar à saveur féministe et écologique enraciné dans le terroir, doublé d’un percutant regard critique sur son pays d’adoption.

Vigneronne, mère de deux adolescents, Claire se rend à la police pour rapporter la disparition de son mari… deux ans après les faits. Tour à tour, ses amies Joan et Hélène, venues la rejoindre pour vivre en commune dans son petit village à deux heures de Paris, devront également rendre compte de ce qu’elles savent sur Thomas, son mariage d’une vingtaine d’années avec Claire et ce qui lui est arrivé.

Chacune le fera en s’adressant directement au policier qu’on devine assis devant elle, tel un personnage aveugle recevant leurs aveux, à l’instar de la personne en train de lire, véritable manquant du livre .

Quand on lit un livre, quel qu’il soit, on est toujours dans une position de juge : on juge les personnages, on juge leurs choix [...], voire on juge le style de l’auteur , explique Marie-Ève Lacasse, qui a choisi d’assumer totalement ce parti pris. C’est au lecteur ensuite de juger les actions des personnages. [...] Parce qu’évidemment, quand on va à la police pour faire une déposition, on n’est pas obligés de dire la vérité.

Avec « Les manquants », Marie-Ève Lacasse plonge dans la fiction pure tout en dévoilant des pans de qui elle est à travers ses trois personnages. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Reporter pour Libération, Marie-Ève Lacasse se passionne pour le milieu viticole. Les « manquants » du titre, c’est non seulement le nom d’une cuvée d’une vigneronne qu’elle apprécie et le lectorat que ses héroïnes interpellent, ce sont surtout les pieds [des vignes] morts, qu’on avait arrachés et qui laissaient des espaces vides, parmi les vivants .

« On a tous des manquants, dans notre vie. Ils ne sont pas là et on pense à eux et à elles constamment. Finalement, la meilleure manière d’occuper l’espace mental des gens, c’est en partant! » — Une citation de Marie-Ève Lacasse, écrivaine

Il y a donc un peu d’elle en Claire la viticultrice, dans son ambivalence par rapport à l’amour en tant que féministe et sa dépendance qui entre en contradiction avec un désir de liberté .

L’autrice de 40 ans se révèle aussi à travers Hélène, la plus rebelle des trois, mais encore plus par le biais de Joan, ayant choisi de quitter les États-Unis pour s’installer en France, dont elle se sent très proche . Bien que naturalisée française depuis 20 ans, Marie-Ève Lacasse ressent encore cette fatigue secrète à toujours devoir comprendre les codes , ce tiraillement identitaire entre ses racines québécoises et françaises.

Je vis clandestinement mon étrangeté , fait-elle valoir.

La « fatalité d’écrire », de Gatineau à Paris

À 14 ans, Marie-Ève Lacasse publie Masques chez Vents d’Ouest, recueil de nouvelles qui lui vaut le Prix littéraire Le Droit dans la catégorie jeunesse.

Dans la foulée, elle signe coup sur coup deux romans sous le pseudonyme de Clara Ness chez XYZ, Ainsi font-elles toutes (2005, finaliste au Prix des collégiens) et Genèse de l’oubli (2006).

Je crois que je n’assumais pas tout à fait d’écrire des livres et de révéler des choses sur moi-même ou sur les autres , confie la principale intéressée.

«Les manquants» est le sixième roman de l’autrice Marie-Ève Lacasse. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Elle renoue 11 ans plus tard avec la littérature et son véritable nom pour lancer Peggy dans les phares, en 2017, sur la vie de la mannequin, styliste et journaliste de mode Peggy Roche, la compagne de Françoise Sagan. Elle décroche le Prix spécial du jury Simone-Veil.

En 2020, son Autobiographie de l’étranger, par laquelle elle décortique notamment son rapport avec son Outaouais natal sans complaisance, figure parmi les cinq finalistes au Prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie roman et nouvelles.

Son rapport à l’écriture, d’abord contrarié , a ainsi suivi [s]a vie , en fonction de la liberté que la reporter et autrice s’est accordée.

Aujourd’hui, je peux dire que j’assume pleinement le fait d’être écrivaine, mais ça a mis six livres avant de pouvoir dire haut et fort : “Voilà, c’est la voie que j’ai choisie.” Ou peut-être [...] qui s’est imposée à moi, que je devais faire, parce qu’écrire est quelque chose d’impérieux. Sans l’écriture, je pense que je ne peux pas avoir une santé mentale très solide , avoue sans gêne Marie-Ève Lacasse dans un sourire. C’est une forme de fatalité.

Une fatalité qu’elle accepte avec lucidité et un peu plus de sérénité maintenant.