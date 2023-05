Un départ sur les chapeaux de roues pour àVélo

2719 cyclistes ont même choisi de prendre un abonnement actif.

À titre de comparaison, l’an dernier, après la première semaine d’opération, nous avions enregistré 3264 trajets et nous comptions 524 abonnements actifs , fait valoir la Ville de Québec. C'est donc un bon de plus de 400 % pour la fréquentation de cette première semaine.

On est soufflé par la réponse des usagers de Québec , se réjouit Maude Mercier-Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

La Ville a récemment ajouté 34 stations aux 40 qui formaient déjà le réseau. Ça prouve encore une fois que lorsqu'on a des liens cyclables qui sont sécurisés, qu’on a de belles infrastructures qui sont mises en place pour la mobilité active avec des super moyens, avec des distances électriques, un réseau qui soit optimal, les citoyens de Québec sont au rendez-vous. De quoi réjouir l'administration Marchand qui met les bouchées doubles pour rendre Québec plus attrayante pour les cyclistes .

Maude Mercier-Larouche, présidente du RTC. Photo : Radio-Canada

Des citoyens en veulent plus

Des usagers se réjouissent de l'engouement, mais aimeraient que la Ville accélère la sécurisation du réseau.

Plusieurs stations sont victimes de leur popularité et sont vides par moment, témoignent des usagers.

D'autres demandent l'ajout de pistes cyclables, particulièrement dans la Basse-Ville de Québec.

Je suis surpris qu'il y autant de cyclistes qui embarque avec àVélo malgré le fait qu'il y a un manque flagrant d'infrastructures , note Michaël Gosselin, président de VéloCentrix, un atelier communautaire de réparation de vélos à Limoilou.

Michaël Gosselin, président de VéloCentrix. Photo : Radio-Canada

Le maire Marchand a fait de grandes annonces en Haute-Ville, aussi sur la 4e Avenue, la 8e Avenue. Par contre, en Basse-Ville il n'y a pas encore de lien Basse-Ville Haute-Ville sécuritaire. Rien de mécanique, rien de structurant , ajoute le cycliste.

La banlieue aussi devrait être mieux desservie. Michaël Gosselin voit toutefois des améliorations, mais croit qu'il y a une place pour d'autres investissements.

Il demande notamment l'ajout de bandes sécuritaires pour protéger les cyclistes des automobilistes. Il faut encourager les solutions .

780 vélos, 74 stations

La Ville répond qu'elle est pourtant en avance sur le déploiement du réseau.

On est davantage plus loin que où est-ce qu'on aurait dû être , réponds Maude Mercier-Larouche. On est à 780 vélos et on a débuté la saison avec 74 stations .