Radar photo sur Dufferin-Montmorency : explosion des infractions en avril

Le radar photo installé cet hiver sur l'autoroute Dufferin-Montmorency, à l'approche du boulevard François-de-Laval, fonctionne à plein régime. Plus de 12 000 excès de vitesse y ont été compilés en à peine trois mois, dont plus de la moitié en avril.

Les automobilistes de la région de Québec doivent composer avec le nouveau radar photo depuis le 3 février dernier.

À 150 mètres de l'intersection avec le boulevard François-de-Laval, l'appareil fixe mesure la vitesse des véhicules en direction est sur l'autoroute Dufferin-Montmorency. À cet endroit, la vitesse maximale passe de 100 à 70 km/h sur un tronçon d'environ 800 mètres.

Selon les données compilées par le ministère de la Justice, le nombre de constats signifiés aux usagers de la route est en constante augmentation, suivant même une courbe accélérée au cours des dernières semaines.

En avril seulement, quelque 7500 automobilistes ont dépassé la limite de vitesse permise et ont reçu une amende par la poste.

En comparaison, le nombre d'infractions constatées par le radar photo était de 555 à la fin de son premier mois d'activités, le 28 février.

Depuis sa mise en service, les amendes totalisent près de 2 millions de dollars.

Modifier les comportements

L'installation du radar photo découle d'une analyse réalisée à la suite d'un accident ayant coûté la vie à quatre personnes, en septembre 2021.

Les quatre occupants, dont deux enfants, se trouvaient dans un véhicule immobilisé au feu rouge, dans l'attente de tourner à gauche sur François-de-Laval. À leur droite, les trois autres voies de circulation en direction est sont au vert en permanence. Leur voiture a finalement été emboutie par l'arrière par un chauffard filant à 130 km/h.

L'objectif du ministère des Transports du Québec, avec le radar photo, est de sensibiliser les usagers de la route à réduire les vitesses . On souhaite aussi améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur .

Un accident survenu à l'intersection du boulevard François-de-Laval a coûté la vie à quatre personnes, dont deux enfants, en septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Malgré l'explosion du nombre de constats d'infraction, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, assure que l'appareil atteint en partie ces objectifs.

Selon des données du MTQ fournies par son cabinet, la proportion de véhicules dépassant la limite de 70 km/h a diminué de façon importante.

En janvier, alors que le radar compilait des données sans être officiellement en fonction, il a été révélé que de 79 à 81 % des automobilistes qui circulaient dans la voie du centre et dans la voie de droite ne respectaient pas la limite de vitesse. Cette proportion est passée aux alentours de 45 % et 50 % respectivement pour février, mars et avril.

Autrement dit, le radar semble bel et bien avoir un impact positif, mais n'a pas freiné l'ensemble des excès de vitesse. Un automobiliste sur deux, dans la voie du centre, continue de dépasser la limite de vitesse.

La voie de gauche, de façon générale, pose moins problème, selon les données fournies par le cabinet. Cette voie est généralement empruntée par les automobilistes qui doivent s'immobiliser au feu rouge avant de tourner vers François-de-Laval.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault (photo d'Archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Toujours selon le cabinet de Mme Guilbault, le radar est un outil parmi d'autres pour sécuriser l'intersection. On y rappelle que la réflexion suit son cours avec le Ministère pour la suite des choses. Aucun autre aménagement ou modification de l'intersection n'a cependant encore été implanté ou annoncé.

Données « alarmantes »

Le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, juge les données du radar photo alarmantes . Militant pour la transformation de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, M. Zanetti fait le constat que la vitesse demeure un problème.

Ça nous prouve qu'on a besoin de changer l'aménagement parce que toute cette autoroute-là conditionne la vitesse. Le radar n'est pas suffisant , a-t-il réagi. Il faut absolument que la ministre étudie plus sérieusement cette option-là.

Outre une modification complète du tronçon, M. Zanetti ne serait pas contre l'idée de carrément fermer la sortie vers François-de-Laval, envoyant le trafic vers les sorties de l'avenue d'Estimauville ou du boulevard des Chutes. Outre les solidaires, la Ville de Québec s'est aussi montrée favorable à des changements pour Dufferin-Montmorency.

La semaine dernière, par la voie du ministre Jonatan Julien, responsable de la Capitale-Nationale, la Coalition avenir Québec a concédé qu'un tel réaménagement alimentait les réflexions, surtout depuis l'abandon du projet de troisième lien autoroutier. Dans sa dernière version, le tunnel contenait toujours une sortie vers l'autoroute Dufferin-Montmorency.