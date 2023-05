Prudence est Denise, la bienveillance des frères Goyette

À propos du titre

Prudence est Denise est une référence à leurs spectacles, explique Simon Laganière, alias Mario Goyette à Radio-Canada. Après les spectacles, souvent c'est quelque chose qu'on disait au public : "retournez à la maison, soyez prudents, Prudence est Denise!" L’an dernier, les spectateurs l’ont applaudi lorsqu’il a prononcé ces mots à la fin du spectacle. Il leur a demandé s’ils aimeraient que ce soit le titre de leur prochain album. Ça a applaudi.

Une magnifique pochette

On ne pourrait imaginer meilleure photographie pour illustrer l’album. Des chevaux dans un champ, derrière eux au loin un adulte et deux enfants qui prennent la pose près d’une tente et derrière, une automobile des années 70 ou 80. Cette photographie est tirée des souvenirs d’enfance de Simon. On était en Virginie sur un camping, puis il y a des chevaux sauvages qui sont arrivés. Ma mère, elle nous tient. Puis mon père a pris la photo. Ma mère, c'est un peu toutes les Denise, dans le fond.

Faire du bien

Pendant la pandémie, des gens lui écrivaient pour lui dire qu’ils écoutaient leur balado, leurs chansons et que ça leur faisait du bien. J'avais jamais vraiment estimé que ça pouvait faire du bien à quelqu'un. [...] J'ai comme réalisé que c'était ça un peu, notre utilité ultimement, sans vendre 200 millions d'albums. L’album a été fait dans ce contexte-là de se faire du bien, donc Prudence est Denise, c'est un peu ça, c'est de prendre soin de l'autre.

Une chanson prémonitoire

Sur la pièce Magicien d’Oz, Mario Goyette décrit une scène surréaliste de cabanons qui s’envolent dans le ciel, de gazebos qui se prennent dans les fils électriques au passage d’une tornade. Puis le pire, c'est que c'est vraiment arrivé, mais c'est un peu troublant. [...] quand j'ai eu fini la chanson, il y a eu un gros [mais] vraiment un gros orage, tout allait arracher, puis pour vrai y avait vraiment des gazebos dans les lignes d’Hydro. Puis là, je m'étais dit : "faudrait que je fasse attention à ce que j'écris" , raconte en riant l’auteur-compositeur-interprète.

Les frères Goyette Photo : Facebook / Les frères Goyette

Une chanson extrêmement touchante

Lorsque Simon Laganière a composé Ponton de mer il s’est inspiré d’un reportage sur le Vendée Globe qui est une course à voile en solitaire autour du monde. Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants chante sur cette chanson. Sachant qu’il lutte contre un cancer, il nous prend aux tripes lorsqu’il chante : J’m’en va faire le tour du monde sur mon ponton. Complète le Vendée Globe, sur mon ponton. [...] Je pars en solitaire, ponton de mer.

On avait joué pour sa fête à l'automne, c'était pas nécessairement prévu que c'était pour sa fête et puis on dirait qu'on a eu comme un genre de retour sur toutes les années où on se côtoyait plus au début des années 2000 , raconte Simon en disant qu’ils avaient émis le souhait de collaborer à nouveau ensemble. Il a suggéré à Karl Tremblay de chanter sur l’album, il lui a envoyé toutes les chansons, et le chanteur des Cowboys Fringants a choisi Ponton de mer.

Version en bois du l'album Prudence est Denise Photo : Facebook/Les frères Goyette

Des produits dérivés

Conscients que les copies physiques des albums ne se vendent plus comme avant, les frères Goyette ont choisi une autre façon de faire… qui ne nous étonne pas lorsqu’on les connaît. Ils ont choisi de vendre des produits dérivés sur lesquels se trouve un lien pour télécharger l’album. Les intéressés ont le choix entre des pots de marinades de betteraves, de cornichons, d’oeufs dans le vinaigre ou encore acheter un disque de bois.

« Je rêve d'avoir un vinyle des Frères Goyette. Mais en attendant, on en a fait gravés sur bois. Mais moi je trouve [que] c'est encore plus beau. » — Une citation de Simon Lagananière, alias Mario Goyette des frères Goyette

Les frères Goyette lanceront Prudence est Denise le vendredi 12 mai à la microbrasserie Le Temps d’une Pinte à Trois-Rivières.

Avec les propos recueillis aux émission Toujours le matin et En direct