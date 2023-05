La comédie Deux femmes en or revit sur les planches du théâtre La Licorne, à Montréal, dans une adaptation de la dramaturge Catherine Léger. Sorti en 1970, le film culte de Claude Fournier, qui mettait en vedette Louise Turcot et Monique Mercure, a connu un des plus grands succès populaires du cinéma québécois.

C’est en collaboration avec sa conjointe, Marie-José Raymond, que le réalisateur Claude Fournier scénarise Deux femmes en or.

Pour tuer l’ennui, deux banlieusardes de Brossard décident, une fois leur mari parti, de séduire tous ceux qui passent leur porte : nettoyeur de tapis, laitier, réparateurs en tout genre... Un drame se produira et viendra bouleverser le destin de ces ménagères.

Le 15 mai 1970, à l’émission Les 2 D, le journaliste Pierre Perreault s’entretient avec le réalisateur et avec quelques comédiens du film lors du lancement de cette production.

Entretien avec le réalisateur Claude Fournier et les comédiens du film « Deux femmes en or », lors du lancement de cette production. Journaliste : Pierre Perreault.

Pour Marie-José Raymond, Deux femmes en or, c’est d’abord une comédie, une comédie dans laquelle il y a des scènes sexy . Ce film s’inscrit dans la vague des films à caractère érotique de la fin des années 1960 et du début des années 1970, comme Valérie (1968), L’initiation (1970) ou encore L’amour humain (1970). Ce sont des films où on observe une libération des mœurs.

Pour sa comédie, Guy Fournier a fait appel à une ribambelle de comédiens. Marcel Sabourin, Donald Pilon, Yvon Deschamps, Donald Lautrec, Gilles Latulippe, Réal Béland, Paul Buissonneau, Paul Berval, Jean Lapointe, Raymond Lévesque, Jérome Lemay, Janine Sutto et même Michel Chartrand font partie de la distribution.

D'un point de vue technique, Deux femmes en or contient quelques innovations. On n’avait jamais employé des moyens si grands , affirme le journaliste. Claude Fournier fait office d’homme-orchestre dans cette production où, en plus de diriger le plateau, il tourne les images et en effectue le montage.

« Sur le plan technique, on n’avait jamais tourné en Techniscope. Et je ne pense pas qu’il y ait de film canadien encore qui ait été fait en Technicolor. » — Une citation de Claude Fournier

Lors de cette première, le journaliste demande aux acteurs quels services ils rendent aux deux femmes en or dans le long métrage. Certains comédiens répondent et d’autres choisissent de ne pas gâcher la surprise pour les membres du public qui iront voir le film.

« Je suis allé leur porter le lait, parce que je joue le rôle du laitier. C’est très amusant, parce que tout le monde a une petite participation dans le film. » — Une citation de Donald Lautrec

« J’ai rendu service à Mme Lamoureux, joué par Louise Turcot, car je suis allé laver son tapis et, effectivement, on finit par se laver tout le monde. C’est une scène où il y a beaucoup de bulles [rire]. » — Une citation de Paul Berval

Dans son reportage, Pierre Perreault s’entretient également avec Mouffe et Robert Charlebois, qui ont composé et écrit la trame sonore de ce film à succès.

Le film est sorti avec trois jours de retard, car Robert Charlebois, qui écrivait la musique de la finale, n’avait pas terminé de composer. C’est Mouffe qui a écrit les paroles des chansons Deux femmes en or et Miss Pepsi.

L’autrice-compositrice-interprète explique avoir écrit la chanson Miss Pepsi deux ans auparavant, mais les paroles collaient tellement bien au personnage de Miss Cinéma incarné par Francine Morand que la chanson a été intégrée dans le film.

Le journaliste termine son reportage en compagnie des deux femmes en or, Louise Turcot et Monique Mercure.

La production du film a coûté 250 000 $ et en a rapporté plus de deux millions sur le marché québécois.

Deux femmes en or est présenté pour la première fois le 21 mai 1970 au théâtre Saint-Denis.

À la sortie du cinéma, le journaliste Jacques Houde demande à des cinéphiles ce qu’ils ont pensé du film Deux femmes en or.

Quelques mois plus tard, à l’émission 5 D, le journaliste Jacques Houde demande aux passants qui sortent du cinéma ce qu’ils ont pensé du film. Ont-ils été scandalisés?

« J’ai trouvé ça amusant. Y a pas d’érotisme là-dedans. Je trouve ça comique, c’est une farce. » — Une citation de Une spectatrice, 1970

« Moi aussi, j’ai ri énormément, mais j’ai été un peu choquée quand même. » — Une citation de Une spectatrice, 1970

Suivant le nouveau scénario de Catherine Léger, le tournage d’un nouveau film Deux femmes en or devrait s’amorcer cet automne.

La sortie du film est prévue pour 2024.