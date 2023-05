Un surplus de 1,2 M $ pour Saguenay en 2022

Les résultats au 31 décembre ont été présentés mardi en séance du conseil municipal par la trésorière, Christine Tremblay.

Elle a expliqué que Saguenay a bénéficié de revenus supplémentaires de l’ordre de 15,5 millions en 2022. Cette somme comporte notamment une hausse des taxes et de la tarification de 5,4 millions de dollars, en plus d’une augmentation des droits de mutation atteignant 3,9 millions de dollars. S’ajoutent à cela des revenus d’intérêt totalisant 3,8 millions de dollars de plus qu’en 2021.

Pour ce qui est des charges, la Ville a enregistré un dépassement budgétaire de 4,5 millions de dollars sur un budget de 387 millions de dollars. La trésorière a expliqué que les hausses ont été causées par les coûts de déneigement et l’explosion du prix du carburant.

Le prix du diesel a aussi eu un impact sur la Société de transport du Saguenay (STS). La Ville a dû lui verser 2,5 millions de dollars de plus. L’implantation d’un stationnement incitatif pour la STS a aussi engendré des coûts de 637 000 $.

Le glissement de terrain survenu en juin 2022 à La Baie a engendré des dépenses de 3,3 millions pour la Ville. La trésorière a cependant rappelé que 3,1 millions de dollars devraient être remboursés par le ministère de la Sécurité publique du Québec.

Au cours du dernier exercice, l’administration municipale n’a pas eu besoin de puiser dans ses réserves. Au contraire, selon Christine Tremblay, neuf d’entre elles ont été renflouées au maximum permis.

La Ville a des actifs financiers totalisant 240,5 millions de dollars et des passifs de 779,5 millions de dollars. La dette à long terme se situe autour de 578 millions de dollars.

En 2022, des investissements à hauteur de 131,6 millions de dollars ont été réalisés. Parmi les principaux projets, on retrouve l’implantation des bacs bruns et la construction du Stade de soccer Saguenay.

Les élus de Saguenay ont proposé d’utiliser 25 % de l’excédent pour rembourser une partie de la dette. Comme l’a précisé le président du comité des finances, Michel Potvin, il ne s’agit pas d’un montant énorme, mais il en va de l’équité intergénérationnelle.

On aurait pu prendre la marge de manœuvre pour s’amuser, mais au bout de la ligne on paierait pour , a déclaré Michel Potvin.