Des communautés autochtones durement touchées par les feux en Alberta

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Quinze communautés autochtones sont durement touchées par les feux qui sévissent dans le nord de l'Alberta. Plusieurs ordres d'évacuation sont en vigueur et de nombreux édifices ont été endommagés ou détruits.

Les feux ont mené à l'évacuation de plus de 5000 membres de ces communautés. La plupart d'entre eux ont pu prendre la route, mais dans certaines régions l’évacuation a dû se faire par bateau ou par avion.

Des Premières Nations rapportent déjà des dommages importants à leurs infrastructures, dont les Premières Nations Sturgeon Lake et Little Red River.

Un feu a détruit le réseau électrique de Sturgeon Lake

Le chef Sheldon Sunshine de la Nation crie Sturgeon Lake rapporte qu’une quarantaine d’infrastructures ont été détruites par les flammes, selon une première estimation. Il y aura plus de dégâts, car le feu n’est toujours pas circonscrit , croit-il en ajoutant que le réseau électrique est aussi très endommagé.

Notre station d'épuration d’eau est tombée en panne en raison de la perte de courant, ce qui a eu des répercussions négatives sur la qualité de l’eau.

Il ajoute qu’il faudra plusieurs semaines avant que l’eau soit potable dans la communauté située à 360 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton.

Près de 1600 membres de la Nation ont été déplacés vers différentes municipalités, notamment à Grande Prairie. Leur retour dans la communauté pourrait prendre au moins trois semaines, selon le chef.

À quelques heures de route de la Nation crie Sturgeon Lake, la communauté métisse East Prairie déplore de son côté la perte de 14 maisons et de son pont.

67 pompiers combattent le feu à Little Red River

La Nation crie Little Red River rapporte également la destruction de plus de 40 structures, dont plusieurs maisons. Des membres de la communauté se demandent s’ils ont toujours une maison où vivre, et malheureusement pour certains, nous devons leur annoncer une mauvaise nouvelle , dit le chef Conroy Sewepagaham.

Le feu détecté le 2 mai a déjà consumé près de 22 000 hectares. Les 67 pompiers poursuivent leurs efforts pour le contenir avec l’aide de 11 hélicoptères et de la machinerie lourde.

Cependant, ces efforts risquent d’être diminués par les conditions météorologiques, car contrairement à d’autres régions, où le vent sera calme, la vitesse du vent dans la communauté devrait atteindre jusqu’à 30 kilomètres par heure.

Près de 3700 personnes ont été évacuées précipitamment la semaine dernière par bateau ou par les airs, car aucune route ne se rend dans la communauté. Leur retour pourrait aussi prendre plusieurs semaines. Nous faisons tout notre possible pour les faire revenir , dit Darryl Sowan le porte-parole du service d’urgence de la nation qui se trouve à plus de 700 kilomètres au nord d’Edmonton.

À Ottawa, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a promis l'appui de son gouvernement. L'accent est mis sur l'évacuation, la sécurité des personnes évacuées et la protection des infrastructures restantes.

Le fédéral indique que les évacués autochtones seront hébergés dans des chambres d’hôtel.

Avec des informations de Wallis Snowdon