Voici les principales entraves dans la région de Québec cet été

Le secteur des ponts, tant du côté de Québec que de Lévis, sera encore une fois particulièrement touché par les travaux. Voici les échéanciers des nombreux chantiers prévus par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), un peu partout dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Pour minimiser les impacts négatifs sur les usagers du réseau routier, le Ministère se coordonne tout même avec les Villes qui ont aussi leurs propres travaux à réaliser. Le MTMD s’arrange aussi pour que les entraves sur les deux ponts s’entrecoupent le moins possible.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les blitz de travaux de remplacement du joint de tablier du pont Risi, demanderont une attention particulière de la part des automobilistes. Pour deux fins de semaine, l’autoroute 73 sera complètement fermée dans une direction, avec circulation à contresens sur la direction opposée. À la mi-août, elle sera fermée en direction nord et à la fin septembre, en direction sud.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sur le pont Pierre-Laporte, la majorité des travaux se feront de nuit, nécessitant la fermeture de deux voies sur trois dans une ou les deux directions. Ils incluent notamment les interventions sur les suspentes.

Le pont de Québec est aussi ciblé avec la réfection de son tablier routier et du trottoir. Une voie sur trois sera fermée en dehors des heures de pointe. Il y aura aussi des fermetures ponctuelles de deux voies et possiblement des fermetures complètes de nuit pour certaines interventions.

Le MTMD ne compte toujours pas abaisser le tablier du pont de Québec pour permettre le passage de plus de moyens de transports collectifs. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Aux entrées des ponts, aussi bien à Québec qu’à Lévis, des voies seront aussi fermées autour des bretelles de l’autoroute 73. Des fermetures complètes auront aussi lieu autour des échangeurs pour les liens vers l’avenue des Hôtels, le boulevard Laurier et le boulevard Champlain pour préparer l’interconnexion des réseaux de transport en commun.

Navette pour les cyclistes sur l’île d’Orléans

Le réaménagement de la côte du Pont sur l’île d’Orléans se poursuit cette année. Deux voies seront maintenues pour le trafic automobile, mais il sera impossible de maintenir la circulation des cyclistes et des piétons.

Les travaux sur la côte du Pont à l'été 2022. Photo : Radio-Canada

Une navette sera donc mise à leur disposition entre 6 h et 21 h 30 pour permettre de franchir la côte. Les usagers devront appeler le numéro sur les pancartes situées aux débarcadères.

Les travaux de maintien du pont de l’île continuent cette année. La circulation sera faite en alternance, du dimanche au vendredi, entre 20 h et 6 h et, au besoin, en semaine, entre 9 h et 15 h.

Élargissement à Lévis

L’autoroute 20 sera élargie à Lévis, autour de la route du Président-Kennedy, entre les kilomètres 323 et 326. C’est un élargissement qui avait été prévu dans la foulée de certains travaux préparatoires pour le projet de troisième lien avant l’abandon du volet autoroutier.

L'autoroute 20 a deux voies dans les deux directions. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les travaux impliqueront des fermetures ponctuelles de voies sur l’autoroute 20 et sur route du Président-Kennedy. De déviation de voies de circulation et des réductions de vitesse sont à prévoir.

Plus près des ponts, un nouveau feu de circulation sera installé sur l’avenue de l’Église au carrefour de la bretelle d’accès de l'autoroute 20.

Ailleurs à Québec

Pour la reconstruction du viaduc du chemin des Quatre-Bourgeois au-dessus d’Henri-IV, des voies et des bretelles seront fermées de soir, de nuit et en dehors des heures de pointe. De juin à juillet, l’autoroute 73 sera parfois complètement fermée, entre le boulevard Charest et le chemin Saint-Louis, dans les deux directions, de soir et de nuit.

L'autoroute Félix-Leclerc (A-40) est un des secteurs le plus achalandés dans la région de Québec. Les bouchons de circulation le matin et le soir sont presque systématiques. Photo : Radio-Canada

Sur l’autoroute Félix-Leclerc entre Henri-IV et le boulevard Neuvialle, de juillet à novembre, la circulation sera déviée vers l'accotement de droite et des voies seront fermées le soir et la nuit. Dans ce secteur, le boulevard Masson aura parfois à être fermé le soir et la nuit. Les travaux serviront à la réfection d'un viaduc et à l’aménagement des accotements pour permettre le passage des autobus.

Les viaducs au-dessus du boulevard Sainte-Anne et de l'autoroute Dufferin-Montmorency doivent aussi être réaménagés. Des fermetures d’une voie sur trois sont à prévoir sur l’autoroute Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency.

Les ponts d’étagements de l'autoroute 40 à Beauport. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Pour la saison de chantier 2023, des travaux d’asphaltage sont aussi prévus sur l'autoroute 73 à Lévis, l’autoroute Laurentienne, l’autoroute Dufferin-Montmorency, la route de l’Aéroport et le boulevard de la Colline.