Pourquoi la GRC de la Colombie-Britannique peine-t-elle à recruter de nouveaux agents?

Environ 20 % de près de 7200 postes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique sont difficiles à pourvoir, selon des données de la police fédérale. La GRC attribue notamment cette situation à un « déclin de l'intérêt pour les services de police », une tendance qui s’explique par des conditions de travail plus complexes, d’après des experts.

Plus précisément, sur les 7200 postes, près de 520 sont des vacants, et 1000, des postes partiellement inoccupés en raison de congés médicaux, de congés parentaux ou de congés sans solde.

Selon la professeure de la Sprott School of Business de l'Université de Carleton Linda Duxbury, la baisse d’intérêt de candidats potentiels à l'emploi peut être liée, en partie, à la croissance du mouvement Defund the Police, qui appelle à la réduction du financement de la police, et de la réaction du public au meurtre de George Floyd, en mai 2020, aux États-Unis.

Elle explique que, après ces événements, les policiers du monde entier se sont sentis extrêmement surveillés, car leurs interactions avec le public étaient de plus en plus souvent filmées et diffusées sur les réseaux sociaux.

La difficulté de recruter de nouveaux employés ne semble pas unique à la GRC . En 2021, le Conseil de la police de Vancouver avait constaté que le nombre de candidats pour un emploi au Service de police de Vancouver (VPD) avait atteint un niveau historiquement bas.

Selon la GRC , la pression sur les agents est plus importante qu’auparavant, car les appels de service ont augmenté dans la dernière décennie, les crimes sont plus complexes en raison des nouvelles technologies, de même que les enquêtes.

Besoin de stabilité

Si les difficultés de recrutement de la GRC ont motivé la décision de la province en faveur d’un service de police municipal à Surrey, l’incertitude persistante au sujet des forces policières dans cette ville du Grand Vancouver rebute également les candidats potentiels, selon un criminologue de l'Université Simon Fraser (SFU), Rob Gordon.

Pourquoi s'engager dans une organisation instable? , demande-t-il. Pourquoi voudriez-vous rejoindre une organisation qui n'est pas en mesure de vous offrir une carrière passionnante et honorable avec une sécurité d'emploi?

Selon Rob Gordon, l'un des principaux avantages d'un emploi dans la police est qu'il est permanent et donne droit à une pension, ce que l’incertitude entourant la transition à Surrey a remis en question.

Favoriser la rétention

Linda Duxbury estime quant à elle que la satisfaction au travail et la rétention des employés devraient faire l’objet d’une plus grande attention à la GRC . Si les employés actuels sont surchargés, stressés, ne se sentent ni soutenus ni respectés, ils ne vont pas encourager d'autres personnes à rejoindre le service.

