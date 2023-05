Madama Butterfly : amour, trahison et honneur à l’opéra de Québec

Une histoire tragique, une héroïne passionnée et la confrontation de deux mondes, tels sont les ingrédients de l’opéra de Puccini, Madama Butterfly, porté sur scène par l’Opéra de Québec pour quatre représentations.

Le public suivra le triste destin de la Japonaise Cio Cio San. Jeune geisha de 15 ans, elle épouse l’officier de marine américain Pinkerton et croit à son amour.

Alors qu'il la quitte, elle attend son retour en élevant seule leur fils. Mais l’homme finit par épouser une Américaine et revient uniquement pour prendre l’enfant. Cio Cio San préfère alors mourir selon son code de l’honneur plutôt que de vivre dans la honte.

Tout au long de la représentation de près de deux heures et demie, les artistes et l’action montrent les diverses humeurs du personnage principal, entre naïveté et drame. C’est l’Italienne originaire de Naples Clélia Cafiero qui dirigera l’orchestre. D’abord pianiste soliste, elle est cheffe d’orchestre depuis huit ans.

La cheffe d'orchestre a dirigé plusieurs opéras italiens. Photo : Page Facebook de Clelia Cafiero

Habituée des opéras italiens, elle considère que celui-ci fait partie de son ADN et souhaite faire découvrir au public les multiples facettes de l’écriture de Puccini. On vit des moments extrêmement gracieux, et des moments hyper passionnés. Ça devient une masse énorme qui nous enveloppe.

« Moi, je dis toujours : "c’est comme nous prendre dans les bras, la musique de Puccini". » — Une citation de Clelia Cafiero, cheffe d'orchestre

C’est la soprano coréenne Myungjoo Lee qui interprètera Cio Cio San et la mezzo-soprano Lysianne Tremblay, celui de Suzuki, elle accompagne et soutient l’héroïne tout au long de l’opéra. Le rôle de Pinkerton sera quant à lui campé par le ténor québécois Éric Laporte.

Les artistes lyriques auront la tâche de traduire trois formes d’amour sur scène, selon la cheffe d’orchestre. L’amour passionnel, celui de la solidarité féminine et enfin l’amour filial.

Une œuvre magistrale qui dépasse les époques

La mise en scène a été confiée à François Racine qui a déjà porté sur scène l’opéra de Puccini à plusieurs reprises.

Ce n’est pas une histoire d’amour, c’est une tragédie , affirme d’emblée M. Racine.

Le metteur François Racine lors d'une répétition. Photo : Jessica Latouche

J’ai voulu mettre l’accent sur le drame humain qui se développe. La confrontation entre la vieille culture et la jeune culture, entre le Japon et les États-Unis , explique le metteur en scène, ajoutant que c’est aussi un croisement entre l’honneur et le déshonneur .

Il voit par ailleurs dans l’écriture de Puccini une forte critique politique. Il décrit les États-Unis comme un pouvoir politique impérial, dominateur, qui exploite.

L’écueil de l’appropriation culturelle

À l’heure où la controverse est plus que jamais d’actualité, comment éviter l’appropriation culturelle?

« L’idée est de ne pas tomber dans la caricature, dans le cliché, et de ne pas manquer de respect, c’est la base de la chose. » — Une citation de François Racine metteur en scène

Le metteur en scène a choisi de fournir une trame visuelle actuelle inspirée du Japon, mais aussi de l’Occident, soutenue par une scénographie de Michel Baker et des costumes d’Émily Whalman. Dans des tons pastels, la costumière a conçu des vêtements qui rappellent le kimono sans en être un , selon la choriste du chœur de l'Opéra Catherine-Élisabeth Loiselle.

Madama Butterfly prendra l’affiche les 13, 16, 18 et 20 mai 2023 à Québec.

Avec les informations de Valérie Cloutier et de Louis-Philippe Ouimet