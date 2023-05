Calgary-Elbow : une circonscription ouverte aux changements

Cette circonscription a été laissée vacante trois fois dans son histoire, notamment au cours de la dernière année puisque le député Doug Schweitzer a quitté son poste à la fin août 2022.

C’est l’une des dizaines de circonscriptions de Calgary où l’on prévoit un vote très serré, selon les données d'un sondage de Janet Brown réalisé un mois avant le déclenchement de la campagne électorale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Résultats des élections provinciales à Calgary en 2015, 2019 et projections pour 2023, selon un sondage d'opinion de CBC et la firme de sondage Janet Brown effectué entre le 23 mars et le 6 avril 2023. Sondage aléatoire réalisé auprès de 1000 Calgariens avec une marge d'erreur de +/- 3.1%, 19 fois sur 20. Photo : Radio-Canada

Les électeurs ici sont flexibles , observe Samir Kayande, candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) à l’élection de Calgary-Elbow. Cet ancien résident de Fort McMurray, analyste énergétique et ancien membre du conseil d'administration de l'Institut Pembina fait du porte à porte depuis plus d'un an.

« Leurs attentes sont élevées. C’est quelque chose qui m’encourage beaucoup lors du porte à porte, ils ont démontré une volonté de considérer leurs options politiques dans le passé et vraiment de s'engager dans la qualité de leur démocratie. » — Une citation de Samir Kayande, candidat du NPD dans Calgary-Elbow

Le nouveau curriculum scolaire proposé par le Parti conservateur uni a convaincu Samir Kayande de se lancer en politique. La santé, l'éducation et l'inflation sont les principales préoccupations des résidents de Calgary-Elbow, selon lui. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Un autre joueur

Tous les sondages réalisés jusqu’ici annoncent une course entre le PCU et le NPD albertain. Le Parti albertain tente de s’inviter dans la bataille dans Calgary-Elbow.

Lors de la vague orange de l'élection provinciale de 2015, c'est le chef du Parti albertain Greg Clark qui a remporté cette circonscription, et non le Nouveau Parti démocratique.

En 2019, Greg Clark avait obtenu 31,2 % des voix, derrière Doug Schweitzer du Parti conservateur uni à 44 %, mais devant le Nouveau Parti démocratique qui avait obtenu 23,1 %.

L'ancienne enseignante et avocate en immigration Kerry Cundal espère répéter l'histoire en 2023. [Les électeurs] m'ont dit qu'ils n'aiment pas les attaques négatives qu'ils voient de la part des deux autres partis.

C’est l’une des raisons pour lesquelles elle s’est lancée dans l’aventure, pour remplir le vide entre deux voix très fortes qui ne représentent pas nécessairement plusieurs d’entre-nous qui [sommes] plus pragmatiques .

La candidate du Parti albertain Kerry Cundal estime que son parti offre une option pragmatique aux problèmes dans le domaine de la santé et de l'économie. Elle invite les résidents de Calgary-Elbow à voter dans l'intérêt de leur circonscription et non pour un parti ou un chef de parti. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Une circonscription complexe

Calgary-Elbow est souvent perçue comme une région nantie à cause de ses quartiers huppés. Le revenu médian des familles y est parmi les plus élevés des 26 circonscriptions de la métropole, selon le recensement de 2021, soit près de 34 % plus élevé que le revenu médian de la province.

Près de la moitié des ménages sont néanmoins composés de gens qui habitent seuls et ceux-ci ont des revenus moyens, très similaires au revenu médian des Albertains.

Le système de santé et l'aide financière pour les personnes âgées sont les thématiques qui intéressent le plus Dan Tek lors de cette élection. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

L'inflation est donc une priorité pour certains électeurs comme Dan Tek, qui votera pour le leader qui en fait le plus pour les soins de santé et l’aide financière pour les personnes âgées .

Rachel Coros, de son côté, souhaite un candidat et un parti qui va défendre l’industrie pétrolière albertaine sur la scène internationale. Je ne sais pas si tout le gouvernement nous défend, les Albertains , croit-elle. On dirait parfois que certains partis veulent nous abaisser. Je ne crois pas que nous sommes une mauvaise province!

Pour elle, un futur gouvernement doit travailler à la sécurité et à la santé des travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière et non seulement aux aspects politiques de l’industrie. Au-delà des enjeux comme la santé, l'emploi et l'inflation, les résidents rencontrés souhaitent surtout une campagne propre, basée sur les faits.

Diane Wasylyk trouve que les familles n'ont pas la possibilité d'offrir la qualité de vie d'antan à leurs enfants à cause de la hausse du coût de la vie. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

Quelqu'un qui s'intéresse de façon intègre à tout le monde sauf à la politique , souhaite Diane Wasylyk, une personne âgée du quartier Marda Loop qui s’inquiète beaucoup de l’impact de l’inflation sur les familles.

Je veux quelqu’un avec un intérêt sincère pour les gens et qui le montre à travers leur promesse qu’ils vont s’occuper de quelque chose et que s’ils veulent prendre les choses en main, ils ne font pas que le dire, ils le font.

Jusqu’ici, aucun candidat n’a réalisé son souhait, assure-t-elle.

Le candidat du Parti conservateur uni Chris Davis n'a pas retourné nos appels ni nos courriels au moment de la réalisation de ce reportage avant le début de la campagne électorale.