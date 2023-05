Qui achètera la maison François-Xavier-Garneau?

La maison François-Xavier-Garneau, qui a appartenu à l’un des historiens les plus célèbres du 19 e siècle, est à vendre depuis hier, dans le Vieux-Québec. Cette belle résidence d’époque, dont l’intérieur a été magnifiquement préservé depuis l’époque victorienne, demeurera-t-elle accessible au grand public? Nul ne le sait encore.

Depuis 25 ans, la maison appartenait au champion cycliste et homme d’affaires Louis Garneau, qui en avait fait un petit musée, après l’avoir achetée sur un coup de foudre, en 1998.

En plus de son intérieur tout à fait remarquable, c’est l’histoire de la demeure qui l’avait séduit. François-Xavier Garneau, sans doute l'historien le plus important du Québec – et l’un des lointains petits-cousins de Louis Garneau – y a en effet passé les deux dernières années de sa vie, après avoir signé une oeuvre considérable.

Louis Garneau peu après l'acquisition de la maison, dans un reportage réalisé en 1998 Photo : Radio-Canada

Une lignée de propriétaires soucieux de patrimoine

Louis Garneau ne vend pas la maison de gaité de coeur. Comme ses propriétaires précédents, il s’était engagé à poursuivre sa vocation historique. En 1998, il l'avait achetée d'un amoureux du patrimoine, Claude Doiron, qui en avait fait un bed and breakfast à saveur historique . C'était son rêve, raconte Garneau.

Quant à la propriétaire précédente, elle avait acquis la maison au début du 20e siècle.

« La femme de qui il l'avait achetée, une dame Patry, l'avait laissée quasi inchangée durant près de 75 ans. Tout ça en pleine ère du Gyproc! C’est assez chanceux quand on y pense! » — Une citation de Louis Garneau

L'une des pièces, apparemment consacrée à la musique Photo : Gracieuseté / Péladeau, agence immobiliere

Que la maison soit demeurée quasi intacte tout ce temps, malgré trois propriétaires successifs, semble presque relever du miracle.

De la cave au grenier, des boiseries aux planchers, presque rien n’a bougé, ce qui en fait l’une des rares résidences victoriennes à avoir préservé tout son cachet. Selon l’historien Alex Tremblay Lamarche, ce serait non seulement l’un des seuls intérieurs du 19e siècle aussi bien conservé dans la région de la Capitale-Nationale, mais aussi l’un des plus intéressants au Québec.

La cuisine, située au sous-sol, un héritage du temps où les domestiques y travaillaient, est l’une des rares pièces à avoir été modifiée. Garneau mentionne aussi le toit, qu’on a rehaussé pour construire ce qu’il appelle joliment une promenade de veuve .

La cuisine, qui comprend une importante collection de bouteilles, est l'une des rares pièces à avoir subi des modifications importantes. Photo : Gracieuseté / Olivier Péladeau, courtier en immeubles

Une vocation à préserver?

Bien que la maison François-Xavier-Garneau soit restée ouverte au public durant plusieurs années, les visiteurs n’y avaient plus accès depuis un certain temps. Les frais d’entretien, que Garneau évalue à 20 000 $ à 25 000 $ par année, demeurent raisonnables selon lui. Mais une certaine usure a fini par avoir le dessus.

« À 65 ans, je sens que c’est quand même le temps de ralentir. Et l’embauche du personnel était devenue très compliquée. » — Une citation de Louis Garneau

L'un des escaliers, donnant sur un hall richement décoré Photo : Gracieuseté / Péladeau, agence immobilière

La mise en vente d'un des plus beaux intérieurs du Québec n’a pas mis de temps à mobiliser certains historiens. Une lettre ouverte destinée aux médias avait déjà recueilli, en quelques heures à peine, plus d’une centaine de signatures d’acteurs du milieu, inquiets de l’avenir de la maison de la rue Saint-Flavien.

« Si l’endroit n’est pas en lui-même menacé, puisque l'extérieur et l’intérieur de l’immeuble ainsi que le terrain sont protégés, c’est la conservation de son mobilier et l’accès des lieux au public qui sont aujourd’hui en jeu. » — Une citation de Alex Tremblay Lamarche, historien, président de la Société historique de Québec, instigateur de la pétition.

La maison étant classée, le ministère de la Culture a été mis au courant de sa mise en vente. Mais la Ville pourrait aussi s’avérer un acquéreur de choix selon plusieurs, à commencer par Louis Garneau lui-même, qui espère voir quelqu’un poursuivre son oeuvre, tout en préservant le contenu de la maison.

Louis Garneau consultant la bibliothèque, dans un reportage de Radio-Canada réalisé en 1998 Photo : Radio-Canada

À elle seule, la bibliothèque, qui contiendrait près de 3000 livres, pourrait valoir son pesant d’or. Mais elle n’a jamais été évaluée, pas plus que le mobilier, qui comporte d’anciens lustres au gaz reconvertis à l’électricité, et certains ornements, notamment plusieurs foyers, dont quatre sont surmontés de maximes empruntées à François-Xavier-Garneau.

L'un des foyers de la maison, où l'on peut lire une citation tirée de l'oeuvre de François-Xavier-Garneau Photo : Gracieuseté / Péladeau, agence immobilière

Six chambres et une terrasse dans le Vieux-Québec pour 595 000 $

L'annonce mise en ligne lundi parle d'une résidence bourgeoise du 19e siècle aménagée sur cinq étages, et classée monument historique . Avec son cachet d'origine.

Louis Garneau est conscient de demander un prix raisonnable pour une maison aussi rare, ce qui pourrait, il l’espère, encourager le futur acquéreur à conserver le mobilier, qu’il évalue à 100 000$, peut-être 150 000$. Tout reste à négocier.

Si l’agent d’immeuble confirme avoir reçu quelques appels, vingt-quatre heures après la publication de l’annonce, aucune visite n’était encore annoncée.