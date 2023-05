Saguenay va intenter une poursuite judiciaire contre Gazon Savard

Neuf mois après avoir fait parvenir une mise en demeure à Gazon Savard pour 21 manquements à la réglementation municipale et environnementale, la Ville considère que la plupart des problèmes n’ont toujours pas été corrigés et que les négociations piétinent.

Les élus veulent obtenir une ordonnance du tribunal pour que Gazon Savard et ses filiales cessent leurs activités jugées illégales.

S’il y a une volonté de régler en dehors des tribunaux, nous seront évidemment ouverts a indiqué la mairesse Julie Dufour, qui a signifié que les discussions avec Gazon Savard étaient complexes depuis l’envoi de la mise en demeure en août 2022.

L'entreprise, qui avait promis de se conformer, conteste les constats d’infractions émis par Saguenay.

Les propriétaires ont été maintes fois avisés des problématiques devant être adressées et refusent ou négligent d’agir en conséquence quant à plusieurs éléments centraux et déterminants des infractions leur étant reprochées , mentionne la résolution du conseil municipal.

Malgré les démarches judiciaires, la Ville dit tout de même demeurer ouverte à la négociation.

L’origine du litige

Saguenay ne tolère plus que Gazon Savard poursuive ses activités commerciales en zone agricole et qu’elle porte atteinte à l’environnement. L’an dernier, elle avait déclenché une série d’inspections dans le secteur Laterrière après avoir reçu des dizaines de plaintes de citoyens mécontents du bruit, des odeurs et de la pollution émanant des nombreuses installations de la compagnie dans le rang Saint-Paul.

La Ville avait notamment ordonné à Gazon Savard de cesser les activités commerciales de son siège social et de démolir la pesée de camions aménagée sans permis devant la bâtisse. Toujours sur ce terrain, Saguenay tient l’entreprise responsable de la destruction d’un milieu humide et d’entreposage de machineries et de ferrailles dans la bande de protection riveraine. Elle l’a donc sommée de remettre les lieux en état et de faire un grand ménage.

Gazon Savard doit aussi reboiser une rive, parce qu’elle aurait illégalement construit un chemin pour accéder à la rivière Chicoutimi. Près des installations de compostage, l'entreprise aurait aussi canalisé un cours d’eau et aménagé un autre chemin à l’intérieur d’une bande riveraine, qu’elle doit aussi remettre à l’état naturel.

Selon la Ville, la seule avancée dans ce dossier serait l’embauche d’un biologiste par Gazon Savard concernant les bandes riveraines détruites.

Une surprise pour Gazon Savard

L’avocat Alain Provencher, qui représente l’entreprise Gazon Savard, n’était pas au courant que la Ville s’apprêtait à intenter une procédure judiciaire contre son client. Il s’est dit surpris et déçu qu’une telle résolution ait été adoptée par le conseil municipal. Il aurait aimé que la Ville fasse part de ses intentions avant de déposer la résolution.

Il y a des discussions avec Ville de Saguenay depuis quand même une bonne période dans ce dossier-là, il y a plusieurs dossiers qui ont été discutés, il y a plusieurs éléments qui ont été réglés partiellement, d'autres qui restent à régler. Ce sont des choses qui ne se règlement pas en dedans de dix minutes [...]. Nous, pour l'instant, on est encore en mode collaboration et Gazon Savard veut continuer à faire ce qu'il fait actuellement , a fait valoir Me Alain Provencher.

Il estime que son client a bien collaboré avec la municipalité dans les derniers mois. Me Provencher indique que Gazon Savard a notamment retenu les services d’un biologiste et d’un arpenteur pour l’accompagner dans ses démarches.

Des citoyens de Laterrière qui avaient aussi fait parvenir une mise en demeure à Gazon Savard n’ont pas souhaité commenter les démarches de Saguenay. Ils évaluent actuellement leurs recours contre l’entreprise pour les préjudices subis.

