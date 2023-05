Quelles mesures à adopter en cas d’urgences au Manitoba ?

Le Manitoba profite de la Semaine de la sécurité civile pour sensibiliser ses habitants sur l’importance d’être préparé en cas d’urgence. L’accent est mis sur la préparation de kit d’urgence pour son véhicule et aussi pour sa maison.

Selon la responsable des services de soutien pour l’Organisation des mesures d'urgence de la province, Ashley Keep, une trousse d'urgence à domicile doit permettre de subvenir aux besoins d’une famille pendant au moins 72 heures avec notamment de l'eau potable.

Il faut donc prévoir au moins 4 litres d'eau par personne et par jour , précise-t-elle.

La conseillère en préparation et planification opérationnelle à la Croix-Rouge canadienne, Michelle Ford explique qu'il y a des urgences où l'eau du robinet ne peut pas fonctionner et qu'il faut être autosuffisant , surtout si les autorités ne sont pas joignables pendant une longue période.

Pour Ashley Keep, il est important d’avoir suffisamment de nourriture dans la maison qu'il y ait de l'électricité ou non. Les conserves, les denrées non périssables sont très utiles pour la trousse d'urgence, mais assurez-vous d'avoir un ouvre-boîte manuel.

De plus, elle mentionne l’importance de prévoir des médicaments pour soi et pour ses animaux de compagnie. Il faut veiller à ce qu’eux aussi aient suffisamment de nourriture et d'eau dans la trousse d’urgence.

Michelle Ford ajoute que la préparation de cette trousse à l'avance permet d'être beaucoup moins stressé lorsqu'une situation d'urgence arrive, même si les gens pensent que les urgences ne sont pas très fréquentes.

Ashley Keep souligne que le niveau de risque varie en fonction d’où l’on se trouve au Manitoba.

Certaines personnes sont plus exposées aux feux de forêt, d’autres aux inondations, selon elle.

La responsable des services de soutien pour l’Organisation des mesures d'urgence estime qu’il est important de se fier à la Semaine de la sécurité civile et de s'assurer que vous connaissez vos risques, que vous avez un plan pour vous et votre famille et que vous construisez une trousse d'urgence pour vos besoins .

Le porte-parole francophone de la Société de sauvetage du Canada, Raynald Hawkins, trouve que l'idée du sac d’urgence est assez pratique. Idéalement ce n’est pas de l’avoir juste à la maison, mais aussi dans son véhicule , note-t-il.

Je ne dis pas qu'il y a une insouciance, mais on n'est plus dans le sens de ça nous arrivera jamais , affirme-t-il en soulignant le fait que beaucoup de personnes ne prennent pas des dispositions nécessaires à l'avance.

Pour Raynald Hawkins, le plus important est surtout de savoir comment réagir en cas d’urgence.

Il faut prendre conscience des risques qui sont associés à notre environnement immédiat et de voir si [on est]en mesure de réagir correctement et promptement si jamais il y a une situation d'urgence par rapport à soi-même, par rapport aux autres , explique-t-il.

Le gouvernement fédéral propose sur son site web une trousse d’urgence de base  (Nouvelle fenêtre) , à consulter en tout temps.

Avec les informations d’Alice Dulczewski