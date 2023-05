Projet de complexe de soins de santé de 9,1 M$ à Wendake

Le Conseil de la Nation huronne-wendat a dévoilé mardi les esquisses d’un projet de complexe de santé visant à offrir aux résidents de Wendake et aux membres des Premières Nations de la grande région de Québec des soins et services dans leur langue. Le futur centre, dont les coûts de construction sont évalués à 9,1 millions de dollars, doit ouvrir ses portes au printemps 2025.

Le nouveau bâtiment d’une superficie locative d'environ 2322 mètres carrés (25 000 pieds carrés) constitue la phase 2 de l’actuel complexe Yarihwa’, qui est situé à l’intersection des rues de la Faune et Chef Max Gros-Louis.

À terme, le centre Yarihwa’ offrira divers services (médecine familiale générale, physiothérapie, soins dentaires, soins oculaires, radiologie et imagerie médicale, etc.) culturellement adaptés à [la] réalité des 23 000 résidents de Wendake et représentants des Premières Nations qui habitent la communauté métropolitaine de Québec. Ils auront notamment accès à des professionnels de la santé parlant la langue huronne-wendat.

L’actuel centre Yarihwa’ comprend notamment une pharmacie Uniprix et une succursale de la Banque Royale du Canada. Photo : Capture d'écran - Google Street View

À l'heure actuelle, ces soins de santé ne sont pas dispensés sur le territoire de la communauté. Le centre desservira également les personnes résidant dans un rayon de 3 km autour de Wendake. Cela représente environ 55 000 citoyens.

À l'image de la communauté

Je suis fier de pouvoir offrir des services médicaux variés et de qualité, dans un complexe multiusage qui s’intégrera harmonieusement au tissu urbain de Wendake et qui sera à l’image de la Nation huronne-wendat , a déclaré le Grand Chef Rémy Vincent.

L’annonce du projet et le dévoilement des esquisses ont été faits en présence de plusieurs dignitaires, dont le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le maire de Québec, Bruno Marchand.

L'ouverture du nouveau bâtiment est prévue au printemps 2025. Photo : Crédit : Conseil de la Nation huronne-wendat

Sur les 9,1 millions de dollars requis pour réaliser le projet de complexe de santé, une somme de 1 million de dollars provient de l'enveloppe Soutien aux projets structurants du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

Un autre montant de 1 million de dollars est issu du programme Fonds d’initiatives autochtones IV du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Avec la collaboration de Louise Boisvert