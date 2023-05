Un financement accru pour contrer l’itinérance à Thunder Bay

Le gouvernement de l'Ontario octroie un financement supplémentaire de 11 millions de dollars par an pendant les trois prochaines années au conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay (CADSS) pour la construction de logements transitoires et supervisés. Cela représente une augmentation de près de 200 % par rapport au financement obtenu l’année dernière.

Grâce à cette augmentation, le financement octroyé au CADSS pendant les trois années à venir s'élèvera à 16,5 millions de dollars par an, précise le directeur général du conseil, Bill Bradica.

Ces fonds supplémentaires proviennent d'ajouts au Programme de prévention de l'itinérance et au Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones de l'Ontario.

Davantage de ressources étaient réclamées depuis des années, souligne Bill Bradica, directeur général du CADSS .

Selon M. Bradica, c'est une reconnaissance du gouvernement provincial des besoins particulièrement criants qui marquent la région après un plaidoyer continu auprès des ministres lors des cinq dernières années .

« Si nous voulons un jour en finir une fois pour toutes avec l’itinérance chronique, nous devons avoir plus de places pour accueillir les gens. Notamment, plus d’espaces transitoires et de logements supervisés. » — Une citation de Bill Bradica, directeur général du conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Ainsi, le CADSS prévoit de dépenser environ 9 millions de dollars pour construire des logements de transition au cours de la première année de l'augmentation de financement, souligne M. Bradica. Il ajoute que des fonds sont également prévus pour les abris d’urgence et divers programmes de soutien.

Actuellement, le CADSS soutient environ 4 400 logements, dont 2 500 lui appartiennent. Parmi les logements restants, 900 sont exploités par des sociétés de logement à but non lucratif qui reçoivent un financement du conseil et 1 000 sont soumises aux programmes de supplément au loyer ou aux prestations de logement transférables, explique M. Bradica.

Toutefois, environ 1 200 personnes demeurent sur une liste d’attente en vue d’obtenir un logement à loyer indexé sur le revenu à Thunder Bay, précise-t-il.

Il existe également une deuxième liste, soit un registre de personnes en situation de sans-abrisme ou en situation précaire et qui accèdent aux services sociaux. À ce jour, plus ou moins 750 noms y figurent, notamment des individus qui pourraient bénéficier des logements transitoires et supervisés , se désole M. Bradica.

Aborder l’itinérance autrement

Le conseil municipal de Thunder Bay se questionne sur la façon dont la Ville gère les campements extérieurs qui ont surgi au fil des ans.

Grâce à un projet pilote lancé l’année dernière, des groupes communautaires, dirigés par l'agence de réduction des méfaits Elevate NWO, épaulent les personnes en situation d’itinérance au sein de ces campements. Des travailleurs de soutien les approvisionnent en fournitures, organisent des corvées de nettoyage et aident les gens à remplir des demandes de logement et à se connecter avec divers services sociaux offerts.

La directrice générale de l'organisme de réduction des méfaits Elevate NWO, Holly Gauvin, se réjouit de la nouvelle approche qu'adopte la Ville, une approche fondée sur les droits de l'homme, pour gérer la question de l'itinérance à Thunder Bay. Photo : CBC Logan Turner

Le mois dernier, une motion a été adoptée par le conseil municipal et inscrite dans le rapport préparé par la responsable des stratégies communautaires de la Ville, Cynthia Olsen. Elle enjoint à la Ville d' adopter une approche fondée sur les droits de l'homme pour répondre à l'itinérance [...] et mettre l’accent sur un service qui répond aux besoins des personnes sans domicile fixe .

Le conseil a voté pour que 20 000 $ dans le budget de fonctionnement de l'année prochaine soient consacrés aux efforts de lutte contre l'itinérance.

Par ailleurs, à la suite de consultations communautaires, les employés de la Ville devront faire état au conseil municipal, au début de 2024, de ce à quoi pourraient ressembler les campements désignés et soutenus à Thunder Bay.

Cette approche, fondée sur les droits de la personne, fait suite aux préoccupations exprimées en matière de sécurité par des résidents vivant près du sentier McVicar Creek alors que des campements avaient été établis le long de la rive l'été dernier.

En janvier, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué que la Ville de Waterloo ne pouvait pas expulser des personnes résidant au sein de campements s'il n'y avait pas suffisamment de lits disponibles dans les refuges d'urgence. Un jugement qui incite les municipalités ontariennes à réfléchir davantage et autrement à la question.

Un pas dans la bonne direction

Il s’agit d’un pas important dans la bonne direction, se réjouit Holly Gauvin, directrice générale d'Elevate NWO.

« Chaque fois que vous déplacez quelqu'un d'un tel campement et que vous le poussez ailleurs, vous créez une déconnexion, une déconnexion qui peut parfois durer des mois et qui ne fait que prolonger la période pendant laquelle cette personne sera dans les parcs et dans la rue. » — Une citation de Holly Gauvin, directrice générale d'Elevate NWO

Grâce au projet pilote d'itinérance, 100 personnes ont pu être dirigées vers un logement sur une période de 12 mois, affirme Mme Gauvin.

Le CADSS a récemment contribué à leur financement, et les 20 000 $ supplémentaires octroyés par la Ville pour l’année prochaine leur permettront d’ajouter aux campements des toilettes portables, des douches et des installations pour la lessive, entre autres.

Cela redonne aux gens un peu de fierté, un peu de dignité, et envoie le message qu’il y a un véritablement changement; on ne doit pas faire en sorte que les gens se sentent mal parce qu’ils n’ont pas de clefs d’appartement , s’exclame Mme Gauvin.

Avec les informations de Sarah Law, de CBC