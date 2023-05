Lion Électrique plaide la patience dans le segment des camions électriques

Il y a actuellement 295 camions au carnet de commandes de Lion, soit six de moins que la dernière mise à jour de l'entreprise il y a deux mois. Son président et fondateur, Marc Bédard, admet que l'accélération de la cadence prend plus de temps qu'anticipé.

Il faut cependant laisser le temps à cette offre de prendre de la traction, plaide-t-il. Si vous vous rappelez notre travail avec les autobus scolaires, ça a pris cinq à six ans pour vraiment décoller , souligne-t-il dans une conférence avec les analystes financiers.

Il a pointé vers le lancement récent du modèle Lion5, le premier avec une batterie conçue par l'entreprise, et la commercialisation du modèle Lion8 d'ici la fin de l'année comme des développements encourageants. Ce que nous voyons maintenant est très excitant, juge M. Bédard. Nous sentons que le contexte joue finalement en notre faveur.

L'analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, croit que les investisseurs vont se montrer plus prudents dans l'attente de signes confirmant la stratégie dans le segment du camion électrique. Nous sommes satisfaits de l'avancement du segment de l'autobus avec des livraisons surpassant les attentes. Par contre, comme le carnet de commandes est un important catalyseur pour l'action, nous croyons que les investisseurs attendront des preuves d'une augmentation des commandes de camions avant d'embarquer.

L'analyste Rupert Merer, de Financière Banque Nationale, constate que le prix moyen des véhicules vendus par Lion, à 248 000 $ US, est inférieur à ses prévisions de 310 000 $ US. Il attribue cet écart au fait que les livraisons sont plus tournées vers l'autobus et le marché canadien qu'il ne l'avait prévu. Le prix moyen devrait s'améliorer avec l'effet des subventions aux États-Unis et une meilleure répartition des ventes par catégorie.

Vers la rentabilité

Le président et fondateur de Lion Électrique, Marc Bédard, lors d'une annonce faite à l'usine de l'entreprise à Mirabel, au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'accélération de la cadence dans le segment de l'autobus électrique a toutefois permis à Lion de dévoiler des résultats supérieurs aux prévisions des analystes financiers. Comme il l'a fait lors de l'inauguration de l'usine de batteries de Mirabel, à la mi-avril, M. Bédard a continué de faire miroiter une éventuelle rentabilité, sans donner un échéancier précis.

Nous accordons une grande attention à notre route vers la rentabilité. Les revenus par unité sont sains et le modèle de Lion fonctionne bien à grande échelle. À mesure que nous produirons et vendrons plus de véhicules, nous sommes convaincus que Lion générera des marges bénéficiaires attrayantes.

Le chef des finances, Nicolas Brunet, a réitéré que l'intention de l'entreprise était de réduire drastiquement les dépenses d'investissement en 2024, avec la fin des investissements prévus dans l'usine d'autobus scolaires de Joliet, en Illinois, aux États-Unis, et celle de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides.

En attendant que l'entreprise puisse se financer à même les liquidités générées par ses activités, M. Brunet a ouvert la porte à la recherche d'autres sources de financement, sans entrer dans les détails. Nous allons continuer de suivre les conditions de marché, nos liquidités, nos besoins en capitaux, et nous allons évaluer différentes occasions de financement dans les prochains mois. Cela étant dit, je ne peux pas donner une réponse précise sur le moment ou le moyen.

Résultats supérieurs aux attentes

Pour son premier trimestre, Lion électrique a dévoilé une perte nette de 15,6 millions $ US, comparativement à un bénéfice exceptionnel de 2,1 millions $ US à la même période l'an dernier. La perte nette par action s'est établie à 7 cents.

La société de Saint-Jérôme a livré 220 véhicules au premier trimestre, soit un peu plus que les 174 livraisons réalisées lors de la période précédente de trois mois.

Les revenus se sont établis à 54,7 millions $ US, soit plus du double des 22,6 millions $ US enregistrés l'an dernier.

Le carnet de commandes de Lion électrique comprend 2565 véhicules, pour une valeur totale de 625 millions $ US, selon les estimations de la société.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient une perte nette de 14 cents US par action et des revenus de 54,9 millions $ US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

L'action perdait 23 cents, ou 7,12 %, à 3 $ à la Bourse de Toronto vers midi.