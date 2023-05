Isolement forcé : l’accord entre les parents et l'École Jack Hulland est approuvé

Une juge de la Cour suprême du Yukon a approuvé un accord entre le conseil scolaire de l’École Jack Hulland, à Whitehorse, et les familles faisant partie d’un recours collectif dans l’affaire des allégations d’isolement forcé et d’immobilisation.

La juge en chef, Suzanne Duncan, a rendu sa décision le 2 mai, décrivant le règlement à l’amiable comme étant adéquat, juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du recours collectif.

Le conseil scolaire et le gouvernement du Yukon étaient tous deux accusés dans la proposition de recours collectif lancée par deux familles l’an dernier.

Celles-ci allèguent que les employés de l’école ont soumis leurs enfants à de l’immobilisation inutile et à de l’isolement dans une salle de classe ou un cubicule. La poursuite représente tous les enfants de l’École Jack Hulland qui ont été immobilisés ou isolés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2022.

La juge en chef a déclaré que la partie du procès contre le conseil scolaire était une action collective aux fins du règlement.

Les faits allégués se seraient produits entre 2002 et 2022 à l'École primaire Jack Hulland, à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Jackie Hong

Selon l’entente, les plaignants mettront fin à leur poursuite judiciaire contre le conseil scolaire. Le gouvernement du Yukon fera toujours l'objet d’une poursuite. En échange, le conseil scolaire remettra aux plaignants tous les documents pouvant appuyer leur action en justice contre le gouvernement.

La juge Duncan a indiqué dans sa décision qu’il serait à l’avantage des plaignants d’accepter l’entente à l’amiable au lieu de poursuivre leur action en justice , entre autres parce que le conseil scolaire ne dispose pas de moyens financiers pour couvrir des dommages, s’il y a lieu.

« Ce compromis apporte des certitudes, simplifie les procédures judiciaires et prévient davantage de dépenses, de risques et de délais. » — Une citation de Suzanne Duncan, juge en chef, Cour suprême du Yukon

Aucune des deux parties n’a demandé de dédommagement pour les frais juridiques encourus pour cette entente à l’amiable.

Une audience est prévue à la fin juin pour certifier le recours collectif contre le gouvernement du Yukon. Le gouvernement s’oppose à cette certification. Il estime que l’action en justice ne devrait être menée que par les deux familles qui l'ont initiée.

L’enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur l’utilisation de l’immobilisation et de l’isolement à l’École Jack Hulland est toujours en cours.

Les enquêteurs ont rencontré environ 200 élèves et anciens élèves, des parents, et des employés en poste et à la retraite. Un certain nombre de nouveaux témoins se sont manifestés depuis janvier, ce qui a rallongé la durée estimée de l’enquête , a indiqué la GRC dans un communiqué publié le 3 mai.

Aucune accusation criminelle n’a été déposée dans ce dossier à ce jour.

