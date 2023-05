Les ministres ontariens sont-ils vraiment à l’écoute des municipalités?

Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury, représente la Ville pour une première fois à une conférence de la FMNO .

Il estime que le gouvernement de Doug Ford est à l’écoute, notamment pour la crise du logement.

Paul Lefebvre, un ancien député fédéral, est convaincu que le Nord a plus à offrir que ses ressources naturelles. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Côté exploitation minière, un autre sujet discuté pendant la conférence, M. Lefebvre aimerait voir davantage de transformation de minerai dans le Nord, par exemple pour la production de véhicules électriques.

« On va continuer à marteler le message que le Nord [de l'Ontario] veut plus que juste extraire et envoyer les minerais dans le Sud. Ce qu'on veut, c’est une chaîne d'approvisionnement complète dans le Nord. » — Une citation de Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

C'est clair [que construire] une usine de batteries […] dans le Nord, ce n'est pas évident, mais en même temps, il y a beaucoup d'autres morceaux essentiels qu’on peut faire dans le Nord de l'Ontario , croit le maire de la ville du Nickel.

L’écart entre l’écoute et l’action

Il est bon de voir tous les ministres , affirme Lad Shaba, conseiller municipal de Kirkland Lake.

Lad Shaba affirme que toutes les municipalités du Nord sont « dans le même bateau », avec des défis semblables. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ils ont fait du bon travail hier, car [en général] les ministres essaient toujours d'esquiver les questions , ajoute-t-il. La séance de discussion d'hier a été très utile.

« Au moins, ils les écoutent. Pour ce qui est d'y donner suite, c'est une autre histoire. » — Une citation de Lad Shaba, conseiller municipal de Kirkland Lake

Faut que les gouvernements changent , a déclaré pour sa part Roger Sigouin, maire de Hearst. Ils sont conscients [de nos demandes], mais est-ce qu’ils vont faire les changements?

M. Sigouin remarque que le travail de lobbying ne cesse jamais. On le sait, en politique [municipale] il faut répéter, approcher les ministres et être capable de les sensibiliser encore plus.

Roger Sigouin, maire de Hearst, tenait à faire le voyage vers Parry Sound pour participer aux rencontres de la FMNO. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le maire de Hearst, qui souligne l’importance des rassemblements comme la conférence annuelle de la FMNO , déplore toutefois l’augmentation des coûts pour les municipalités pour les déplacements.

Il donne en exemple le coût des chambres d’hôtel à Toronto, pour les rassemblements du genre qui se déroulent dans la Ville reine. Ce ne sont pas toutes les municipalités qui peuvent se payer ça.

De grands besoins en santé

Le maire de Hearst a entre autres réagi à la privatisation en santé, au lendemain de l’adoption de la loi qui permet de confier davantage d’opérations chirurgicales au secteur privé.

« Les coûts sont énormes. Les hôpitaux sont en déficit, les foyers [de soins de longue durée] sont inquiets pour leur capacité à trouver de la main-d’œuvre. » — Une citation de Roger Sigouin, maire de Hearst

Paul Lefebvre veut pour sa part voir des solutions adaptées aux réalités du Nord en matière de santé.

À Kirkland Lake, Lad Shaba déplore les longs délais pour la certification des médecins formés à l'étranger, qui pourrait aider à pourvoir les nombreux postes vacants dans le Nord de l'Ontario.

Ce sont des dossiers inquiétants , ajoute M. Sigouin, qui espère repartir de Parry Sound en ayant fait des gains auprès des ministres provinciaux en matière de santé.

Avec les informations de Bienvenu Senga