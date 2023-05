La Vérif : y a-t-il 800 000 Albertains sans médecin de famille?

Aujourd’hui, jusqu’à 800 000 personnes n’ont pas accès à un médecin de famille en Alberta. Mon message est celui-ci : avec un gouvernement néo-démocrate, si vous avez besoin d’un médecin, vous aurez un médecin , a affirmé la cheffe du NPD , Rachel Notley.

Le nombre de 800 000 est-il exact? Malheureusement, il n’existe aucune statistique récente et fiable pour répondre à cette question.

650 000 ou 800 000?

Le manque de données est d’autant plus flagrant que le parti a lui-même changé ses propos depuis le début de la campagne électorale.

Dans ses premiers communiqués de presse sur la santé, le NPD évoquait plutôt le nombre de 650 000 personnes sans médecin, en se fondant sur l'Institut canadien d'information sur la santé. La semaine dernière, il a fait passer le nombre à 800 000.

La hausse est due à un changement de source pour le parti. Pour cette dernière statistique, le NPD se réfère désormais à un sondage réalisé par la firme Angus Reid  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) en août 2022.

Environ 18 % des personnes sondées en Alberta ont répondu qu’elles n’avaient pas de médecin de famille. Si l'on extrapole à l’intégralité de la population albertaine, on dépasse bien les 800 000 personnes.

Selon l’équipe de campagne néo-démocrate, le nombre correspond mieux à la réalité des professionnels de la santé avec lesquels l’organisation politique a discuté.

Le sondage est néanmoins non probabiliste et ne devrait donc pas être ramené à l’échelle de la population. Il s'appuie également sur un très faible échantillon pour l’Alberta, soit moins de 250 répondants. À noter aussi qu'un quart des personnes qui ont répondu ne pas avoir de médecin affirment ne pas en chercher non plus.

Mieux que d'autres provinces

Trouver d’autres sources fiables sur cette pénurie de médecins de famille est un casse-tête. D'après le ministère de la Santé, les médecins albertains ne sont pas obligés de transmettre le nombre de patients à l’autorité sanitaire.

Santé Alberta se réfère plutôt aux données de Statistique Canada, mais les plus récentes se rapportent à 2021.

Le portrait que les données de l’agence fédérale dressent est toutefois moins sombre. Selon Statistique Canada, 12,7 % des personnes de plus de 12 ans n'avaient pas de fournisseur habituel de soins de santé en 2021. En reportant ce nombre à la population entière, on obtient environ 540 000.

Les données de l’agence montrent également que la situation n’a cessé de s’améliorer depuis 2015.

L’Alberta est aussi loin d’avoir le pire accès aux médecins de famille au pays. Elle se situe en dessous de la moyenne canadienne, qui est à 14,5 % de personnes sans médecin de famille.

Un situation qui empire récemment?

La province a toutefois connu une forte croissance de la population depuis 2021 avecprès de 165 000 personnes en un an.

Kerry McBrien, médecin et professeure agrégée à l’Institut O’Brien pour la santé publique à l’Université de Calgary, estime que d’autres indicateurs font plutôt état d'une aggravation de l’accès aux soins de santé.

Elle explique que le nombre de visites au site du réseau de soins primaires pour trouver un médecin disponible a doublé entre avril 2021 et mars 2022.

Même si ce n’est pas possible de quantifier le nombre exact de personnes à la recherche d’un médecin, le fait que [ce nombre de recherches] a doublé est un signe important, explique Kerry McBrien. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d’histoires de médecins qui quittent des communautés, ce qui ajoute de la pression sur les médecins restants.

Selon le réseau de soins primaires, le nombre de médecins de famille qui acceptent de nouveaux patients a fortement chuté, passant de 390 en mai 2022 à 250 en janvier 2023.

Kerry McBrien plaide toutefois pour de meilleures mesures de l’efficacité du système de santé.

« Nous ne pouvons pas mettre en place de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et initiatives sans avoir une manière de mesurer leur succès. » — Une citation de Kerry McBrien, professeure agrégée en médecine