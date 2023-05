Produire des laitues toute l’année dans des conteneurs recyclés

Les 10 conteneurs d’hydroponie à étages sont installés sur leur terrain. La température est maintenue à 20 degrés, la lumière dont ont besoin les plantes provient d’un éclairage DEL conçu spécialement pour ce type de culture. Les bonnes quantités de fertilisant sont ajoutées automatiquement à l’eau filtrée qui circule en circuit fermé.

Une culture de laitues hydroponiques dans des conteneurs recyclés Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Gabrielle Roy et Maxime Gosselin souhaitaient diversifier les activités de leur entreprise. À l'extérieur, dans les champs balayés par les vents du printemps, on récolte chaque année du maïs et d’autres céréales qui servent à nourrir leurs porcs.

« Tu peux avoir des gels hâtifs, tu peux avoir de la grêle, tu peux avoir des excès de pluie. C'est un facteur très important au niveau du rendement et de la rentabilité de l'entreprise. Nous, on voulait faire de l'agriculture avec un toit sur la tête, dans un environnement contrôlé. » — Une citation de Maxime Gosselin, entrepreneur agricole

La Boîte maraîchère

Après avoir visité deux types d'installations, Maxime et Gabrielle choisissent La Boîte maraîchère (LBM). On a vraiment aimé leur modèle d’affaires , nous explique Gabrielle. On trouvait ça innovateur [...] le fait que ce soit dans des conteneurs recyclés, le volet écologique rendait le projet intéressant.

Gabrielle Roy et Maxime Gosselin, entrepreneurs agricoles de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

LBM est une entreprise manufacturière qui exploite sa propre serre à Laval et propose à ses partenaires un projet clé en main. Sa filiale LBM Agtech investit en recherche et développement.

Richard Giunta est président et cofondateur de l'entreprise. On s’occupe de la construction du début à la fin , explique-t-il. On donne une formation de 40 heures [...] on leur donne tous les outils pour être autonomes et on reste partenaires. Le contrat comprend aussi une entente avec Sobeys, qui distribue les laitues dans ses épiceries.

« C’est une fierté d’amener un produit frais , sans herbicide, sans pesticide. [...] C’est quelque chose qui me rend fier de pouvoir offrir ça à nos familles, nos amis, puis à tout le monde. » — Une citation de Gabrielle Roy, entrepreneure agricole

Aide gouvernementale

La Boîte maraîchère de la Côte-du-Sud est un projet de plus de 2 millions de dollars. En plus du financement privé et d’un prêt de Financement agricole Canada, le gouvernement du Québec a accordé une subvention de 600 000 $, le quart du montage financier.

« Sans subventions, c'est impossible de réaliser ce projet-là. On est dans la trentaine, c’est beaucoup de risques [...] S’il faut que tu investisses la moitié de la somme de tes poches, ça aurait pris 1 million de dollars. » — Une citation de Maxime Gosselin, entrepreneur agricole

En novembre 2020, le gouvernement de François Legault a lancé la Stratégie de croissance des serres. La pandémie et les soubresauts des chaînes d'approvisionnement ont mis en lumière la trop grande dépendance du Québec vis-à-vis les marchés alimentaires étrangers. Selon le MAPAQ , avec les 66 nouveaux hectares de production de fruits et légumes, 54 % de l’objectif serait déjà atteint.

Autres objectifs de la Stratégie de croissance des serres : Moderniser le réseau serricole

Favoriser la recherche et le développement

Se positionner sur tous les types de marchés (local, régional et national)

Stimuler la production biologique

Favoriser le maintien et la création d'entreprises rentables à long terme avec des retombées positives pour tout le Québec

Tenir compte de la diversité des entreprises Source : MAPAQ

Les avantages de la production en milieu contrôlé

Richard Giunta de LBM parle avec enthousiasme des avantages de la culture en milieu contrôlé. Ici, c’est une technologie du futur (...) que certains ont identifié comme le prochain Silicone Valley. La serriculture permet de se mettre à l'abri des aléas météorologiques extrêmes qui deviendront plus fréquents et plus intenses, selon les experts du climat.

Richard Giunta, président et cofondateur La Boîte maraîchère Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Les ambitions de LBM ne se limitent pas à produire des légumes feuilles à proximité des centres urbains. On souhaite alimenter des populations en régions éloignées qui, très souvent, doivent se contenter de fruits et de légumes moins frais et qui coûtent très cher.

Des fraises, des poivrons et des concombres pourraient aussi être disponibles à des prix concurrentiels. On pourrait peut-être se revoir à Sept-Îles ou à Fermont pour un reportage , nous dit le cofondateur de LBM, en parlant de ses projets de développement. Nous sommes en discussion avec des Premières Nations et certaines mines.

Les défis de l'efficacité énergétique et de l’utilisation optimale de l’eau

Les serres du Québec ont droit au tarif préférentiel d’Hydro-Québec. Cette électricité à moindre coût pourrait ne pas être éternelle. La société d'État sera incapable dans les prochaines années de répondre complètement à la demande de nombreux projets industriels.

La lumière dont ont besoin les laitues de La Boîte maraîchère provient de ces lampes DEL. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Déjà, les serres sont passées des lampes au sodium aux lumières DEL, nous explique Eric Duchemin, le professeur associé à l' UQAM et directeur scientifique du Laboratoire sur l'agriculture urbaine. Il croit maintenant qu’il faut rapprocher les serres des sources d’énergie déjà existantes. L’énergie produite et perdue par de grandes industries devrait servir à alimenter les serres.

LBM Agtech, la filiale recherche et développement de LBM , est à la recherche de solutions pour réduire la consommation d’électricité et d’eau. On peut penser que dans les prochaines années, le Québec sera très sollicité pour l’eau , explique Richard Giunta. On travaille sur une façon de récupérer l'eau perdue par l’évaporation [des plantes].

L'avenir

Une fois le rythme de croisière atteint, ce sont 780 000 laitues par année qui seront produites dans les conteneurs de Gabrielle et Maxime à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ils prévoient amortir leur investissement en 10 ans, et, qui sait, prendre de l'expansion. Tout est en place pour ajouter un deuxième étage de 10 unités, nous dit Maxime Gosselin. On pourrait faire des fraises, on pourrait faire du bok choy, des fines herbes.

Les 10 conteneurs de La Boîte maraîchère Côte-du-Sud sont à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez