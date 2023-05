Protection des Grands Lacs : les Premières Nations veulent avoir leur mot à dire

Kerry-Ann Charles est membre de la Première Nation des Chippewas de Georgina Island. Elle animera jeudi une séance plénière sur la perspective Anishnabe Kwe sur les concepts fondamentaux pour l'adaptation au changement climatique dans le cadre de la conférence.

Pour elle, l’important est d’aider les personnes à comprendre les perspectives des communautés autochtones en matière de protection des Grands Lacs. Le but est donc de collaborer avec plusieurs groupes dans la société pour faire face aux enjeux.

Nous devons réagir aux enjeux climatiques tous ensemble, pas seulement les Premières Nations. L’eau, c’est la vie et c’est l'origine de tout sur la Terre. En apprenant de ma propre histoire et de mes traditions, mon rôle est de transmettre ce message aux personnes du monde occidental , dit-elle.

Selon elle, les Premières Nations devraient être au cœur des conversations concernant la stratégie de protection de l'environnement, puisqu’en tant que premier peuple à avoir habité ces terres, la communauté se sent plus proche des questions de préservation.

Un avis partagé par Alain Bartleman, avocat pour les Premières Nations et membre des Chippewas de Rama.

Consulter les Premières Nations sur les questions de préservation de l'environnement est un enjeu de sécurité. Les communautés sont là depuis des centaines, voire des milliers d’années, et elles ont des choses à nous apprendre , dit-il.

Il explique par ailleurs qu'il n'y a pas une approche autochtone, mais des approches qui varient en fonction du rapport et de la proximité aux lacs.

De nombreuses Premières Nations continuent de dépendre des lacs et des cours d’eau qui alimentent ces lacs pour se déplacer autour de leur territoire, pour exercer leurs droits de pêche traditionnelle, par exemple. Pour d’autres communautés, ce n’est pas le cas. Et donc lorsqu’on regarde la question d’accommodation, on a souvent une différence d'opinions, selon la communauté concernée , note-t-il.

Pierre Béland est le président de la section canadienne de la Commission mixte internationale, une organisation canado-américaine qui gère les eaux limitrophes entre les deux pays pour assurer leur protection. Il est bien conscient de l'importance d'avoir les communautés autochtones à la table des discussions.

Les Autochtones sont là depuis plus longtemps et ont une approche de compréhension des liens entre les humains et leur environnement, ce qu’on appelle couramment la science autochtone. Nous intégrons cette science dans la science traditionnelle pour toutes nos planifications , explique-t-il.

Travailler avec les différents ordres de gouvernement

Là où les choses se compliquent toutefois, c'est dans l'approche coordonnée des actions. D’un point de vue juridique, M. Bartleman explique que la gestion des Grands Lacs relève généralement de la compétence fédérale, ce qui crée des tensions avec le gouvernement ontarien, notamment.

Les Premières Nations sont souvent coincées et auraient du mal à naviguer entre les deux gouvernements , souligne-t-il.

Un bras de fer qui n’empêche pas pour autant la province de travailler à des projets en collaboration avec des communautés autochtones.

Nous attachons de l’importance aux avis et à l’expertise des organisations autochtones, et nous prenons des mesures pour que la participation de ces communautés se traduise par des lacs plus sûrs et une eau de meilleure qualité , indique Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones.

Récemment, le gouvernement de l’Ontario a investi près de 1 million de dollars pour appuyer des projets menés par des groupes autochtones.

En investissant dans des projets menés par des groupes autochtones et axés sur la protection des Grands Lacs, notre gouvernement assure leur intégrité tout en augmentant la participation économique des communautés autochtones , souligne David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs dans le communiqué annonçant l'investissement.

Une volonté de collaborer avec les Premières Nations que l’on retrouve également au fédéral qui place ces groupes dans les priorités des volets de financement. L’objectif est d'accroître la participation des Autochtones aux processus décisionnels et aux mesures destinées à rétablir et à protéger la qualité des eaux des Grands Lacs.

Une stratégie à long terme

Faire une place aux Premières Nations est d'autant plus important dans un contexte où les prochaines années vont être cruciales pour la sauvegarde des Grands Lacs. Planifier à long terme est d'ailleurs l'une des préoccupations des participants rassemblés à la 66e Conférence sur la recherche sur les Grands Lacs.

La conférence comprend une assemblée générale sur la stratégie scientifique, une initiative qui vise à produire un plan pour identifier les besoins scientifiques pour les Grands Lacs au cours des 10 prochaines années.

Les scientifiques rapportent que l’on connaît de moins en moins bien la science fondamentale sur les Grands Lacs. En particulier, on connaît mal ce qui se passe quand on s’éloigne des bords , explique Jérôme Marty, directeur général de l’Association Internationale de recherche sur les Grands Lacs.

On commence à être inquiets. Il est nécessaire d’avoir une approche intégrée qui regarde l'ensemble des Grands Lacs, pas seulement ce qui se passe au bord , ajoute-t-il.

La 66e Conférence sur la recherche sur les Grands Lacs se déroule jusqu'à vendredi.