Le député fédéral Charlie Angus est en nomination au Prix littéraire Trillium

Le député fédéral Charlie Angus figure parmi les auteurs nommés au Prix littéraire Trillium, la récompense littéraire la plus prestigieuse de l'Ontario.

M. Angus, qui représente Timmins–Baie James à la Chambre des communes sous la bannière néo-démocrate, est en nomination pour son livre Cobalt: Cradle of the Demon Metals, Birth of a Mining Superpower. Le député est déjà l'auteur de huit livres.

Plusieurs autres auteurs sont en nomination au prix en langue anglaise, dont le célèbre dramaturge Cliff Cardinal ainsi que Kathy Friedman et Emma Healey.

Les finalistes francophones du Prix littéraire Trillium sont Andrée Lacelle pour dire, Gilles Lacombe pour Circé des hirondelles, Gilles Latour pour Feux du naufrage, Marie-Thé Morin pour Frontières libres et Nancy Vickers pour Capharnaüm.

Pierre-Luc Bélanger, Hélène Koscielniak et Michèle Laframboise sont quant à eux en nomination au Prix du livre d'enfant Trillium.

Trois personnes sont en lice dans la catégorie Prix de poésie : Madhur Anand, Laurie D. Graham et Sanna Wani.

Les prix seront remis le 20 juin.