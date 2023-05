Éteignez vos cellulaires durant les concerts, implore Yannick Nézet-Séguin

Chaque fois, le téléphone d’un spectateur ou d’une spectatrice s’est invité dans le troisième mouvement de la Symphonie no 9 du compositeur autrichien Anton Bruckner, forçant le virtuose à interrompre son orchestre et à recommencer sa partition.

Pouvons-nous vivre sans téléphone pendant une fichue heure? ( Can we live without the phone for just one damn hour? ) a lancé Yannick Nézet-Séguin à son public durant la seconde interruption, selon ce qu’a rapporté le Philadelphia Inquirer.

Le « pouvoir » d'un moment de musique

Dans un message vocal envoyé au journal, Yannick Nézet-Séguin a expliqué avoir fait cette déclaration après avoir entendu pas moins de quatre sonneries de téléphone durant la soirée.

Je pense que ce qui se passe, c'est qu’un nouveau public vient à nos concerts, ce que nous apprécions, a-t-il dit. Et nous essayons de le familiariser avec le pouvoir d’être réunis dans un moment de silence et de concentration totale sur la musique.

Le musicien a ajouté vouloir offrir au public la meilleure expérience possible, ce qui signifie, selon lui, ne pas être distrait par la vie quotidienne, qui est représentée par le téléphone portable .

Il n’est pas rare d’entendre des sonneries de cellulaire interrompre la musique de l’Orchestre de Philadelphie, selon les observations du Philadelphia Inquirer, et ce, malgré un avertissement diffusé au début de chaque concert.