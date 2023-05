La consommation d’alcool dans les parcs divise à Saskatoon

La décision de transférer aux municipalités le plein pouvoir concernant la consommation d’alcool dans les parcs publics divise à Saskatoon. Fin avril, l’Assemblée législative a approuvé des modifications à la Loi de 1997 sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard.

Cette modification permet à chaque municipalité qui le souhaite d'autoriser ou non la consommation d’alcool dans ses parcs publics, dès cet été.

Selon la résidente de Saskatoon Brooke Walker, certaines personnes boivent déjà dans les parcs. En légalisant la consommation d'alcool dans les parcs, on permet à d'autres personnes d'en profiter lors d'un barbecue ou de le faire de manière responsable , précise Brooke Walker.

Cependant, Hari Patel, lui aussi résident de la ville, estime pour sa part que cela ne devrait pas être autorisé pour des raisons de sécurité. Si les gens boivent dans les lieux publics, ils peuvent devenir violents et blesser d'autres personnes. Ce n'est pas bon pour eux et pour les autres , indique-t-il.

De son côté, un autre résident, Joham Moremo, souhaite que la Ville fasse une évaluation après l’autorisation afin de déterminer la voie à suivre.

Je ne vois pas de problème à cela si nous le faisons de manière responsable. Il s'agit simplement d'autoriser la consommation d'alcool en toute légalité. Je pense que cela vaut la peine de voir ce qui se passe, si cela devient un problème, alors il faut s'en débarrasser , suggère-t-il.

Dans une déclaration publiée lundi, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, affirme qu'il appartiendra au conseil municipal de décider s'il convient de prendre d'autres mesures .

Nous avons entendu les préoccupations exprimées et, à ce stade, je ne pense pas que cela soit considéré comme une priorité pour le conseil , nuance-t-il.

L'administration municipale prépare d'ailleurs un rapport sur le sujet à l'intention du conseil.

Regina se penche sur la question

De son côté, la Ville de Regina dit étudier les conséquences potentielles de cette modification et s'intéresse à ce que font d’autres villes.

Je n'irai pas plus loin que le conseil municipal sur ce sujet et je ne donnerai pas mon avis personnel. Je pense que c'est au conseil de décider où et si nous acceptons la consommation d'alcool dans nos parcs municipaux , estime la mairesse de Regina, Sandra Masters.

La semaine dernière, la loi a reçu la sanction royale après avoir obtenu le soutien des députés du gouvernement et de l'opposition.

Malgré cette modification, la consommation d'alcool dans les parcs n'est pas autorisée tant qu'elle n'a pas été approuvée par l'administration locale.

Avec les informations de Adam Hunter