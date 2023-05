Le Ice de Winnipeg jouera la finale au Centre Canada Life

Nous tenons à remercier True North Sports and Entertainment pour avoir rendu disponible le Centre Canada Life pour accueillir la Ligue de hockey de l'Ouest au hockey , mentionne l’équipe dans un communiqué. Le Ice de Winnipeg joue d'habitude à l’aréna Wayne Fleming à l’Université du Manitoba, qui peut accueillir 1400 spectateurs.

L'équipe indique que les détenteurs actuels de billets pour la finale de la ligue seront contactés par le club pour recevoir les informations nécessaires pour accéder à des sièges de même valeur au Centre Canada Life.

Le Ice de Winnipeg a fini la saison 2022-2023 en tête de la division de l'est avec 57 victoires et 10 défaites, en plus de 1 défaite en prolongation.

Celle de Seattle s’est offert la première place de la division de l'ouest avec 54 victoires, 11 défaites, en plus de 1 défaite en prolongation et de 2 en tirs de barrage.

L’équipe gagnante pourra participer au tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Le Ice est à 12 victoires et 2 défaites jusqu'à présent, au cours des séries éliminatoires de 2023.

Sept joueurs du Ice ont été repêchés par des équipes de la Ligue nationale de hockey, tandis que l'attaquant Zach Benson, âgé de 17 ans, risque d’être l'un des dix premiers joueurs repêchés lors du prochain repêchage.

En 2016, les Wheat Kings de Brandon ont été la dernière équipe manitobaine à participer au tournoi de la Coupe Memorial. Cette équipe a participé six fois au tournoi depuis 1949, mais ne l'a jamais remporté.

La dernière équipe de la capitale manitobaine à y avoir participé est celle des anciens Braves de Winnipeg, en 1959.

Calendrier des séries éliminatoires de la WHL : 12 mai à Winnipeg (centre Canada Life — 19 h HAC)

13 mai à Winnipeg (centre Canada Life — 19 h HAC)

16 mai à Seattle (centre accesso ShoWare — 19 h 05 HNP)

17 mai à Seattle (centre accesso ShoWare — 19 h 05 HNP)

19 mai à Seattle (centre accesso ShoWare — 19 h 05 HNP)

21 mai à Winnipeg (centre Canada Life — à déterminer)

22 mai à Winnipeg (centre Canada Life — à déterminer)

