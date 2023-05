Le mercredi 10 mai, à 13 h 55, la province du Manitoba procédera à un test du Système national d’alertes au public (SNAP) en envoyant un message sur les téléphones cellulaires, à la radio et à la télévision.

Tout le pays, à part l’Alberta et le Québec, procédera au même test mercredi  (Nouvelle fenêtre) .

Par voie de communiqué, mardi, le gouvernement du Manitoba explique que le test permet de valider et d’améliorer la performance et la fiabilité du système d’un bout à l’autre afin de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu sur la télévision, la radio et les appareils sans fil compatibles .

Par ailleurs, les tests d’alerte familiarisent la population avec le bruit et l’apparence des alertes dans l’éventualité d’une situation d’urgence , écrit l'Organisation des mesures d’urgence du ministère du Transport et de l’Infrastructure du Manitoba.

La province précise toutefois que certaines personnes pourraient ne pas recevoir l’alerte sur leurs appareils mobiles. Cela dépendra de divers paramètres, dont la compatibilité de l’appareil, la connexion à un réseau LTE, la portée des antennes cellulaires et les logiciels et paramètres de l’appareil.

La comptabilité des appareils, selon le fournisseur de service cellulaire, peut être vérifiée sur le site Internet du système  (Nouvelle fenêtre) .