Un an après leur arrivée, des Ukrainiens peinent toujours à trouver un logement

Il y a maintenant un an que le premier avion nolisé en provenance de l’Ukraine a atterri à Terre-Neuve-et-Labrador. À bord, 166 Ukrainiens espéraient refaire leur vie à Saint-Jean, mais dès leur arrivée, les problèmes de logement ont compliqué les choses et plusieurs d’entre eux doivent rester à l’hôtel, faute de logement plus permanent.