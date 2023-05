Les opéras MacBeth de Verdi et Tosca de Puccina sont présentés en conclusion de la saison 2022-2023 de la Canadian Opera Company.

Les deux productions présentent des traits communs : outre la nationalité de leur compositeur, il s’agit d’opéras où les voix masculines se distinguent et où les histoires sont très sombres, à l’image de leur mise en scène aussi sanglante que classique.

Shakespeare à l’Opéra

Le chœur interprète les sorcières dans l'adaptation de Macbeth par Verdi. Photo : Michael Cooper

Macbeth de Verdi suit fidèlement l’histoire originale écrite par William Shakespeare. Celle d’un général d’armée qui, avec la complicité de son épouse, assassine le roi après avoir entendu une prophétie lui promettant la couronne d’Écosse.

L’opéra est l’art musical le plus théâtral et ce drame brillant vieux de plusieurs siècles est généralement une source d’inspiration dans le domaine de la musique : Camille Saint-Saëns et Richard Strauss se sont aussi inspiré de la tragédie dans leur œuvre.

L’opéra présenté au Four Seasons Centre for the Performing Arts rassemble une distribution brillante avec Quinn Kelsey dans le rôle titre et Alexandrina Pendatchanska (en alternance avec Liudmyla Monastyrska) dans celui de Lady Macbeth.

À l’excellence vocale des héros, il faut aussi souligner la prestation du ténor torontois Matthew Cairns qui s’illustre brillamment dans le rôle de Macduff. Pour l’occasion, l’orchestre est dirigé avec finesse par la cheffe Speranza Scappucci.

Le metteur en scène Sir David McVicar place l’action dans une église délabrée qui évolue au fur et à mesure des actes.

Parfois elle est remplie par le chœur, à qui Verdi a donné le rôle des sorcières de la pièce. Parfois cet espace gigantesque souligne toute la solitude des personnages, notamment du couple Macbeth qui, peu à peu, est dévoré par la folie causée par la monstruosité de leurs actes.

On apprécie les apparitions fantomatiques et les jeux de lumière qui renforcent l’aspect presque gothique de l'œuvre.

Le ténor Stefano La Colla incarne le peintre Cavaradossi et Sinéad Campbell-Wallace est Tosca sur la scène du Four Season Centre for Performing Arts. Photo : Michael Cooper

Plus loin dans la tragédie

Si Macbeth est sombre, Tosca s'enfonce dans le drame, sauf qu’il y est moins question de pouvoir que d’amour et de désir. Le personnage qui donne son nom à l'œuvre est une chanteuse pieuse et amoureuse, mais elle est l’objet d’enjeux hors de son contrôle qui conduisent l’ensemble des protagonistes qui l’entourent à connaître une mort violente : meurtre, suicide et exécution.

Giuliano Carella dirige Tosca à l'Opéra de Toronto ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Y a pas deux matins pareils Giuliano Carella dirige Tosca à l'Opéra de Toronto. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Giuliano Carella, le chef d’orchestre qui dirige cette production, souligne le potentiel cinématographique de cet opéra qui a vu le jour aux premières lueurs du 20e siècle.

Dans Tosca, l’histoire prend parfois le pas sur les airs, moins nombreux mais plus célèbres que dans Macbeth.

La mise en scène de Paul Curran (qui a marqué les esprits avec Rusalka à Toronto en 2019) situe l’action à l’époque originale, à savoir le début des années 1800 à Rome. Église, intérieur d’apparat et prison : le cadre s’accorde pour appuyer les péripéties qui rythment cette tragédie moderne.

Là aussi la distribution est particulièrement brillante.

Le rôle de Tosca est joué en alternance par la soprano irlandaise Sinéad Campbell-Wallace et l’américaine Keri Alkema.

Comme dans Macbeth, un ténor se distingue avec brio : Stefano La Colla qui incarne le peintre Cavaradossi avec puissance et émotion. Son interprétation de l’air le plus célèbre de la pièce, E lucevan le stelle a été longuement applaudie le soir de la première représentation.

La saison 2022-2023 s’achève donc dans une atmosphère à la fois sinistre et sublime avec ces deux pièces emblématiques du répertoire.

Beethoven, Mozart et Donizetti l’an prochain

Ces dernières productions sont aussi l’occasion pour la Canadian Opera Company de présenter sa prochaine saison, qui débutera au Four Season Centre for the Performing Arts à l’automne avec une nouvelle production de Fidelio, l’unique opéra de Beethoven. L'œuvre sera présentée en alternance avec la reprise de La Bohème de Puccini.

Une nouvelle production de Don Giovanni de Mozart sera présentée à l'Opéra de Toronto au mois de février 2024. Photo : Marc Brenner

En hiver, on pourra découvrir la création de La Petite renarde rusée de Janáček suivie du Don Giovanni de Mozart. La saison se conclura avec Don Pasquale de Donizetti et Medea de Cherubini en coproduction avec le Metropolitan Opera de New York qui sera aussi l’occasion de retrouver le metteur en scène Sir David McVicar.

La compagnie accueillera également, dans son autre salle sur la rue Front Est, la création mondiale d’Aportia Chryptych d’Haui et Sean Mayes inspiré de l’histoire de la contralto canadienne Portia White.