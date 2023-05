Des travaux en cours pour rallumer la torchère de Laterrière

L’entreprise Électrosag, qui agit comme sous-traitant pour la firme Terreau Biogaz, a déployé des équipes sur le terrain. Au total, 17 poteaux électriques seront installés sur une distance de 700 mètres.

Terreau Biogaz agit comme promoteur afin de permettre à la Ville de Saguenay d’obtenir les crédits gouvernementaux associés à la réduction de gaz à effet de serre.

L’entreprise Électrosag, qui agit comme sous-traitant pour la firme Terreau Biogaz, a déployé des équipes sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il n’en coûte pas un sou à la Ville, puisque la compagnie spécialisée se charge elle-même de rebrancher les équipements. Si les gisements de méthane sont de qualité suffisante, ils seront captés et vendus pour ensuite être acheminés dans le réseau de gaz naturel existant. En revanche, s’ils ne sont pas récupérables, ils seront brûlés. Plusieurs facteurs comme la nature ou l’âge des déchets de même que la quantité d’eau présente dans l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) influenceront les quantités de méthane.

L’entente conclue avec Terreau Biogaz est d'une durée de 21 ans.

Une promesse de Julie Dufour

La mairesse Julie Dufour s’était engagée à rallumer la torchère, d’où proviennent environ 75 % des gaz à effet de serre générés par les activités de la Ville. Le dépotoir de Laterrière a été fermé à la fin des années 90.

L’endroit où se trouve la torchère est le lieu où l’ex-mairesse de Saguenay, Josée Néron, projetait de construire un complexe de biométhanisation agricole (bioparc), en partenariat avec Promotion Saguenay. Les citoyens du secteur s’y étaient fermement opposés et le projet à été abandonné. Les résidents craignaient l’émanation d’odeurs désagréables et l’augmentation du trafic lourd.

Le méthane provenant de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Laterrière sera bientôt brûlé. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La citoyenne Annie Truchon, qui avait mobilisé son voisinage pour militer contre le projet de bioparc, s’est réjouie de voir que la Ville a tenu parole et que des travaux sont en cours.

Une chose est sûre, on a été entendu par notre ville. Je n’avais plus foi en nos élus, mais c’est revenu. On peut aller vers l’avenir. C'est 70 % des GES produits juste par la ville de Saguenay qui se dégageaient de cet ancien site d'enfouissement. On est voisin de ce site. On adore notre coin, c’est magnifique, mais c’était le hic qui nous tannait depuis plusieurs mois , a déclaré Annie Truchon.

Depuis 2009, les sites d’enfouissement du Québec sont munis de torchères. Il s’agit donc d’une technologie bien connue qui ne causerait ni odeur ni halo lumineux.